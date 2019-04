Em quarto clássico no ano, dupla Fla-Flu se enfrenta por vaga na final do Carioca

Na noite desde sábado (6), o Flamengo enfrenta o Fluminense no Maracanã pela semifinal do Campeonato Carioca. As equipes entrarão em campo às 19h, pela quarta vez no ano. São três jogos até agora, no qual o rubro-negro tem vantagem.

No primeiro Fla-Flu do ano, o tricolor teve vantagem e venceu por 1 a 0. Nas outras ocasiões, o Flamengo saiu vitorioso em ambas partidas. Em uma, marcou 3 a 2, na última fase da Taça Rio. Na outra, semifinal da Taça Rio, o Flamengo também venceu por com o placar de 2 a 1.

Flamengo vive pressão da torcida e precisa da vitória após drama na Libertadores

A semana do rubro-negra foi recheada e treino, preparação e muita conversa entre o técnico e jogadores, principalmente com Diego Ribas. Após uma derrota na Libertadores em pleno Maracanã, Abel Braga foi alvo de críticas pelos torcedores. O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Peñarol e acabou perdendo a liderança da fase de grupos.

Entre os titulares, Gabigol fica no banco. Isso porque o jogador foi expulso no último jogo é tá suspenso pela Libertadores, portanto, Abel Braga tem o objetivo de entrosar a equipe com Uribe. Além disso, Cuéllar avaliou o clássico.

"Jogo muito difícil, mas já mostramos elenco qualificado. Temos obrigação sim de ganhar o Carioca, mas não ser um peso a mais. Saber lidar com esse tipo de pressão”.

Fluminense tem dificuldades na escalação por completo para o clássico

O técnico Fernando Diniz tem diversos problemas para escalar a equipe, começando pela zaga. Sem Digão, Léo Santos e Paulo Ricardo, que estão machucados. Na esquerda, sem Mascarenhas que se recupera de uma tendinite no joelho. No meio, Airton segue fora por conta de uma lesão muscular na coxa e Paulo Henrique Ganso está suspenso por ter sido expulso no Fla-Flu pela semifinal da Taça Rio.

A última partida do Fluminense foi na quarta-feira (3), contra o Luverdense pela Copa do Brasil. O confronto foi válido pela terceira rodada, mas o placar não saiu do 0 a 0. Além disso, durante a semana o goleiro Rodolfo analisou o clássico.

“Esse jogo vai ser no mesmo clima de todos os Fla-Flus que jogamos atá agora no ano e pela tensão do último, tende a ser complicado. Tem que se preparar bem como a gente está se preparando, vamos entrar para ganhar”.