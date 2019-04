Santa Cruz vence o CRB nos pênaltis e está na semifinal da Copa do Nordeste

Em jogo válido pelas quartas de finais da Copa do Nordeste o Santa Cruz recebeu o CRB no Arruda, em jogo pegado os times empataram em 1 a 1, o que levou a partida para os pênaltis, e depois de 16 cobranças o Santa Cruz eliminou o time de Alagoas por 8 a 7.

A partida

O jogo se iniciou com susto do torcedor coral, em bola aérea logo aos 3 minutos Victor Rangel dividiu com o zagueiro no alto e a bola passou perto do gol. A partida começou muita pegada e com muitos cartões amarelos, foram 8 na etapa inicial, por isso, os goleiros mal trabalharam na primeira metade do primeiro tempo. Aos 21 minutos William Barbio teve grande chance em erro defensivo do Santa, mas o atacante não aproveitou a oportunidade e finalizou mal a jogada.

Aos 30' o Santa Cruz respondeu com o volante Charles que de longe mandou um foguete, Edson Mardden em dois tempos fica com a bola. Foi uma bela ação do goleiro no forte chute. Num primeiro tempo com muitas faltas e cartões o jogo terminou 0 a 0.

O segundo tempo começou muito equilibrado e com muitos erros de passe, principalmente no terço final do campo. Por isso não houve chances de gols nos 10 minutos iniciais. Mas aos 11' o Santa Cruz quase abriu o placar, com Marcos Martins que mandou um belo chute com veneno, e Edson Madden jogou a bola para escanteio. Aos 22 minutos a chuva de cartões amarelos do primeiro tempo fez sua primeira vítima, o lateral Marcos Martins cometeu falta e levou seu segundo cartão amarelo e deixou o Santa Cruz com um jogador a menos.

Depois da expulsão o Santa Cruz se postou todo atrás e tentava segurar o CRB, e vinha se defendendo bem até os 40 minutos. Apesar de ter um jogador a mais, o time regatiano não conseguia agredir e nem finalizar no gol de Anderson. Mas aos 41' William Barbio conseguiu furar o bloqueio do Santa e abriu o placar, ele recebeu bom passe de Felipe Menezes, driblou Danny Morais e tocou na saída de Anderson. O CRB fez 1 a 0 e aos 42 minutos parecia se classificar para as semifinais. Mas aos 47' o zagueiro William Alves empatou o jogo no apagar das luzes levando a decisão para os pênaltis. No cruzamento de Carlos Renato, William Alves livre de marcação na área do CRB cabeceou para o gol. O Santa Cruz empatou o jogo em erro de posicionamento da defesa regatiana.

Os Pênaltis

Parecia que ninguém queria ser eliminado, foram 15 cobranças de pênaltis perfeitas até Anderson defender a cobrança de Mailson e classificar o Santa Cruz para a semifinal da Copa do Nordeste. O placar final dos pênaltis foi 8 a 7 a favor do Santa:

Santa Cruz batedores: Pipico(GOL), Charles(GOL), Carlos Renato(GOL), Dudu(GOL), William Alves(GOL), Augusto Potiguar(GOL), Ítalo Henrique(GOL), Allan Dias(GOL)

CRB batedores: Zé Carlos(GOL), Ferrugem(GOL), Daniel Borges(GOL), William Barbio(GOL), Felipe Menezes(GOL), Guilherme Mattis(GOL), Igor (GOL), Mailson(PERDEU)