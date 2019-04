Clássico dos Milhões pela frente! Vasco vence Bangu e vai à final do Campeonato Carioca

Em meio a uma grande crise, o Vasco foi ao Maracanã sem contar com o capitão Leandro Castán, que desfalcou a equipe por lesão, além de Maxi López e Thiago Galhardo que foram barrados pelo técnico Valentim. O Bangu por sua vez, dificultava mais a vida do Cruzmaltino, já que se mostrou uma equipe organizada e comprometida ao longo da competição. Esses ingredientes tornaram a partida especial, causando um bom espetáculo para os 19.786 presentes no Maracanã.

O jogo começou com um Vasco ofensivo. Aos três minutos, Bruno César chegou pela primeira vez finalizando após jogada orquestrada por Marrony. O chute explodiu na defesa e não causou danos maiores ao Alvirrubro que a partir desse lance teve uma postura muito diferente.

Tendo muito espaço pra contra-atacar, o clube da Zona Oeste carioca passou a ter mais perigo e imobilizar o jogo do Alvinegro. Aos 14 minutos, Anderson Lessa chutou de fora da área, causando o primeiro susto a Fernando Miguel que viu a bola passar no seu lado direito.

Aos 19, a pressão continuou e em falta cobrada por Dieyson causou um bate e rebate na área do cruzmaltino que parou nos pés de Felipe Dias finalizar para mais uma defesa do goleiro do Vasco.

O pesadelo vascaíno só piorava, quando Rossi caiu no gramado e teve que ser substituído no minuto 27. Alberto Valentim optou pela entrada de Yan Sasse, que não havia feito uma boa partida com a camisa do Vasco, com isso a torcida começou a vaiar e xingar o treinador que tinha Lucas Santos e Pikachu como opção no banco.

No primeiro lance de Yan, o jogador fez falta por trás em Marcos Júnior, ganhou um cartão amarelo e fez Fernando Miguel se preocupar com essa falta frontal. Anderson Lessa cobrou, mas a bola passou por cima do canto esquerdo.

Antes do início da segunda etapa, Valentim optou por tirar Bruno Silva e colocar Raul em seu lugar. Isso deu ao time um poder de passe mais apurado, fazendo com que o Gigante da Colina dominasse o meio campo e propusesse o jogo que até então era total do Bangu.

Aos três minutos, após cobrança de escanteio, Lucas Mineiro foi puxado na área do Bangu. Após análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Bruno César pegou a bola e converteu a penalidade, abrindo o placar e fazendo o Vasco respirar.

O Bangu reagiu na sequência com um bom cruzamento rasteiro de Dieyson que achou Yaya Banhoro na segunda trave, o burquinês só teve o trabalho de empurrar a bola pro gol e empatar o duelo. O resultado ainda classificava o Vasco.

Mas o sonho do Bangu de se classificar para as finais foi por água a baixo na sequência, quando Bruno César e Cáceres fizeram boa jogada pela ponta direita, achando o contestado Yan Sasse, que fez uma linda jogada, culminando num ótimo chute de canhota no ângulo superior esquerdo do goleiro Jefferson.

Yan ainda protagonizaria um outro lance chave no minuto 19, quando teve a oportunidade de tocar para Tiago Reis livre, mas preferiu o um contra um e acabou desperdiçando um bom contra-ataque pra matar a partida.

Após a parada técnica, Valentim fez sua última substituição ao tirar Bruno e chamar o menino Lucas Santos pra fazer a função de meia. A torcida aplaudiu a substituição do treinador, divergindo o comportamento do primeiro tempo, quando vaiou o time na saída do gramado.

O jogo permaneceu parado na segunda metade da etapa final, e só voltou a ter um momento chave aos 43, quando Marrony partiu em velocidade pela ponta canhota e chutou rasteiro e cruzado, exigindo boa defesa do goleiro Jefferson.

Já nos acréscimos, para dar fim ao jogo, uma confusão foi iniciada após falta em Lucas Santos. Jogadores do banco das duas equipes entraram no gramado e bateram boca. Yago Pikachu e Gabriel Felix foram advertidos com cartão amarelo, pelo Bangu, Anderson Penna e Marcos Júnior foram punidos.

O Vasco volta a campo pelo Carioca no próximo domingo (14), quando enfrentará o maior rival Flamengo na final do campeonato. Mas na quarta (10), terá jogo contra o Avaí pela Copa do Brasil, na Ressacada. O Bangu por sua vez, volta suas atenções para a Série D, já que o lvirrubro se classificou para a competição nacional, graças ao ótimo desempenho nesse Carioca.