Botafogo se aproxima de acerto com novo patrocinador 

O Botafogo está com um novo patrocínio encaminhado para estampar a camisa do clube. A marca em questão é uma empresa de apostas online, e chega em ótima hora para ajudar o clube em um momento de grande dificuldades financeiras. Os atuais patrocinadores do Glorioso são a startup “Vigia Preço”, que pertence ao empresário e youtuber Felipe Neto, e a distribuidora de combustíveis, “Fit”.

A logomarca dos novos anunciantes estará estampada na altura do omoplata dos uniformes, na região do ombro dos jogadores. O contrato com os patrocinadores terá um ano de duração, e a previsão é que a divulgação oficial aconteça nas próximas semanas. A ideia é já estar presente nas camisas para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. A negociação entre o Alvinegro e a empresa já está nas fases finais, faltam apenas algumas questões contratuais para solidificar o acerto.

O próximo compromisso do time será pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira, às 19h15 contra o Juventude. A partida disputada no Estádio Alfredo Jaconi é válida pela terceira fase da competição. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1 no Rio de Janeiro.