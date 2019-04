Botafogo paga salários de fevereiro e quita parte da dívida com atletas e funcionários

O eminente acerto com um novo patrocinador não foi a única notícia boa para o campo financeiro do Botafogo essa semana. Nesta terça-feira (09), o clube pagou o salário do mês de fevereiro que estava devendo aos jogadores e membros do departamento de futebol. Entretanto, os valores referentes a março ainda estão atrasados.

Na tarde de terça também seria quitada a dívida que diz respeito aos direitos de imagem dos atletas, porém devido as grandes adversidades causadas pela chuva que caiu sobre o Rio de Janeiro na noite anterior, o Glorioso decidiu fechar a sede de General Severiano após as 15h. O dinheiro já está separado, e a questão deve ser resolvida na quarta-feira.

No evento de posse do novo presidente da CBF, Rogério Cabloco, o mandatário do Alvinegro, Nelson Mufarrej, confirmou o pagamento aos atletas e funcionários.

"Esse problema financeiro é constante, não só do Botafogo. O Botafogo hoje mesmo colocou em dia em parte da CLT e, por causa da chuva, não teve como processar a parte de imagem. Mas será feito amanhã (quarta-feira), como prometemos aos jogadores na semana passada, quando estive conversando com eles."

É importante relembrar que antes do empate em 1 a 1 contra o Juventude, na última quinta-feira, no Nilton Santos, o elenco decidiu não fazer a concentração no dia da partida, em forma de protesto aos dois meses de salários atrasados.

"Realmente não é muito bom, mas a gente respeita os jogadores, que são profissionais. Eles têm também que assumir a função profissional deles quando tomam decisão. Desde que em campo demonstrem que tomaram aquela decisão, mas em campo estão lutando e jogando pelo time que estão defendendo." - disse o presidente do clube.

A equipe volta a campo nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Juventude. A bola rola às 19h15 (de Brasília) no Estádio Alfredo Jaconi, e vale a classificação para a próxima fase da competição.