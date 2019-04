Para reverter vantagem, Santa Cruz recebe ABC pela Copa do Brasil

Santa Cruz e ABC se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30, pela rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio do Arruda, em Recife, pela terceira vez na temporada. No início de fevereiro, 1 a 0 para o time tricolor, na fase de grupos da Copa do Nordeste.

O outro duelo foi na partida de ida da competição nacional. O Alvinegro fez o dever de casa e venceu por 1 a 0, abrindo vantagem. Assim, o clube potiguar pode até empatar para avançar. Os mandantes passam com um triunfo por dois gols de diferença - mas levam para as penalidades máximas em caso de triunfo simples.

Santa deve pressionar

Após a precoce eliminação no Pernambucano, o Santa Cruz se foca no torneio nacional e não pode nem pensar em nova desclassificação. Por isso, o treinador Léston Junior deve mexer na equipe e pressionar o rival desde os primeiros minutos.



A principal dúvida no Tricolor é no ataque. Com Pipico confirmado, Dudu pode ganhar a vaga de Elias.

ABC chega com confiança para avançar de fase

Após vencer a partida de ida, o técnico Ranielle Ribeiro deixou claro que iria poupar seus jogadores no estadual e cumpriu com o prometido.

O comandante quer as suas principais peças na melhor condição física e a tendência é que o time potiguar não fique apenas na defesa e também ataque o Santa.