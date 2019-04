Cruzeiro atropela Huracán e garante classificação antecipada da Libertadores

O Cruzeiro novamente fez uma atuação de gala na Libertadores. A equipe estrelada venceu Huracán por 4 a 0, no Mineirão pela quarta rodada da fase de Grupos. Fred marcou três gols logo no primeiro tempo e Dodô encerrou com um golaço para fechar a noite.

O primeiro tempo foi marcado pela atuação brilhante do atacante Fred, que ainda não havia marcado na Libertadores, tirou logo esse peso e fez um hat-tric dando alegria para os cruzeirenses. A equipe do Huracán pouco deu trabalho, somente aos 20 minutos que Fábio precisou trabalhar, com um chute de Barrios e no rebote Damonte, o lance deu oque falar, jogadores argentinos pediram pênalti numa suposta mão do zagueiro Déde, mas o juiz mandou seguir.

Na segunda etapa foi mais fria, apenas aos 16 minutos que o time argentino foi pro ataque, mas num chute de longe sem muito perigo para Fábio. Aos 37 o lateral Dodô recebeu fora da área e com o pé esquerdo chutou colocado mandando no ângulo, fazendo um golaço e encerrando o placar.

O Cruzeiro que esta 100% na competição e sem levar gols, manteve a liderança do Grupo B com 12 pontos e garantiu matematicamente a classificação para as oitavas de final.