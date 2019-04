Após fracasso no Estadual, Maurício Barbieri não é mais treinador do Goiás

Após perder o título do Estadual para o rival Atlético-GO, Maurício Barbieri foi demitido e deixou o comando do Goiás na noite deste domingo (21). O técnico não resistiu aos resultados negativos obtidos na decisão, após perder por 3 a 0 na ida e 1 a 0 na volta.

A diretoria da equipe esmeraldina bateu o martelo que o melhor para o time seria encerrar os trabalhos de Barbieri no Goiás. o comandante deixa a equipe com 14 vitórias, dois empates e quatro derrotas em 20 jogos à frente do clube: o que representa 73% de aproveitamento.

Apesar das estatísticas muitos boas, a passagem do treinador ficou marcada negativamente por conta de fracassos derrotas em ocasiões decisivas. Pesaram contra o comandante a eliminação precoce para o CRB na Copa do Brasil, ainda na segunda fase, e a derrota fatídica para o Dragão nas finais do Campeonato Goiano.

O técnico, de 37 anos, teve um excelente início de ano, com nove triunfos consecutivos no Estadual, mas depois viu a equipe estagnar e não ter êxito. Com estreia na Série A marcada já para o próximo domingo (28), contra o Fluminense, no Maracanã, o time esmeraldino vai ao mercado em busca de um novo técnico com urgência.