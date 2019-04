Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Fortaleza

O Fortaleza, atual campeão brasileiro da Série B, volta à elite do futebol nacional após 13 anos buscando fazer uma boa campanha para se firmar entre os vinte maiores clubes do país. O Tricolor de Aço já tem pedreira na estreia: enfrenta o Palmeiras em São Paulo no próximo domingo (28). O time se destaca por ser bem treinado por Rogério Ceni e vem embalado pela conquista da Série B do ano passado, título até então inédito no futebol do estado.

Início de temporada

O Leão começou o ano oscilando, mas se superou. Mesmo com uma campanha irregular na primeira fase da Copa do Nordeste, obteve a classificação na primeira colocação do Grupo A da competição. Nas quartas de final, goleou o Vitória por 4 a 0 e se tornou o único time de Série A que ainda está no torneio. O Tricolor enfrenta o Santa Cruz na semi, no início de maio.

Já no Cearense, o Fortaleza entrou na segunda fase muito mal, tendo atuações pobres. A equipe chegou a somar derrotas para equipes menores, como Atlético e Horizonte, o que arriscou deixar o time de fora das semifinais. Porém, o Leão conseguiu avançar e evoluiu bastante. Na semi, eliminou o Guarany de Sobral vencendo as duas partidas pelo placar mínimo. Na final, surpreendeu e foi muito superior ao maior rival Ceará: bateu o Alvinegro por 2 a 0 na partida de ida e 1 a 0 na volta, sagrando-se campeão Estadual e impedindo o tricampeonato do adversário.

(Foto: Leonardo Moreira/ Fortaleza EC)

Contratações

O Tricolor do Pici manteve uma base do time que foi campeão nacional ano passado, mas também fez algumas contratações importantes; as principais foram:

Felipe Alves: goleiro oriundo do Atlhético-PR, que se destacou na final do Cearense; Juan Quintero: zagueiro colombiano, que atuava pelo Deportivo Cali; Carlinhos: lateral-esquerdo vindo do América-MG; Paulo Roberto: volante que veio do Corinthians; Araruna: lateral-direito/ volante cria do São Paulo; Gabriel Dias: volante com passagens por Paraná e Internacional-RS; Edinho: meia cria do Pici, voltou por empréstimo após rapida passagem pelo Atlético-MG; Osvaldo: também retornou ao leão, após pouco tempo no futebol tailandês; Wellington Paulista: centroavante experiente, com passagens por Fluminense, Cruzeiro e Chapecoense; Júnior Santos: artilheiro do time na temporada, veio da Ponte Preta; Kieza: contratação mais recente, veio do Botafogo.

(Foto: Leonardo Moreira/ Fortaleza EC)

Destaque: Júnior Santos

O atacante Júnior Santos é a grande promessa de gols do Leão para a competição, uma vez que é artilheiro da equipe na temporada, com 10 gols. O atleta, que veio da Ponte Preta no início do ano, destaca-se pela sua agilidade e pelo seu oportunismo, podendo atuar em diversas posições no setor ofensivo.

(Foto: Divulgação/ Fortaleza EC)

Fique de olho: Edinho

O meia-atacante é, sem dúvida, um jogador que pode ser a grande surpresa do time. Cria do Pici, o atleta se destacou no Leão ano passado e foi vendido para o Atlético-MG, onde teve passagem apagada.

Este ano, o meia voltou a mostrar seu futebol no Tricolor e foi decisivo na decisão do Cearense: marcou dois gols diante do maior rival na final, mostrando muito dinamismo e velocidade.

(Foto: Leonardo Moreira/ Fortaleza EC)

Treinador: Rogério Ceni

Se esse time tem um grande pilar, com certeza é o seu treinador. No clube desde o início do ano passado, o comandante vem organizando bastante o clube, tanto dentro como fora das quatro linhas.

O treinador está em alta com a torcida e a diretoria, pois vem de duas grandes conquistas (Série B e Estadual) e tem trazido grandes reforços para o Pici.

(Foto: Leonardo Moreira/ Fortaleza EC)

Estádio: Arena Castelão

Um grande aliado do Fortaleza nesta Série A será, sem sombra de dúvidas, a Arena Castelão. Palco da Copa do Mundo de 2014, o estádio´deverá receber todos os jogos do Fortaleza na competição, sendo um importante fator para que o clube faça bons jogos e consiga resultados expressivos. O estádio, que tem capacidade para mais de 67 mil pessoas, promete receber grandes públicos em várias ocasiões para empurrar o Leão, com direito a festas e mosaicos conhecidos da torcida leonina.

(Foto: Divulgação/ Arena Castelão)

Campanha em 2018

2018 foi, de longe, o melhor ano da história centenária do Fortaleza. o time conquistou pela primeira vez um título nacional: o da Série B. De modo incontestável, o Tricolor também teve o artilheiro do país, o centroavante Gustavo, com 30 gols, que hoje está no Corinthians.

Mesmo tendo perdido o título Estadual para o maior rival, o Leão conseguiu garantir vaga na Copa do Nordeste deste ano, por ter chegado à final do certame; e na Copa do Brasil, que entrará nas oitavas de final por ter sido campeão da Série B.

(Foto: Divulgação/ Fortaleza EC)

O que esperar?

Embora esteja há muito tempo sem disputar Série A, o Tricolor tem boas expectativas para a competição. O técnico Rogério Ceni busca estabilizar o time com a construção de uma boa sequência nas primeiras rodadas.

Para o campeonato, o setor mais forte que o Leão aposta é ataque. Com Edinho, Osvaldo e Júnior Santos em crescentes atuações, o time espera vencer muitos jogos contando com o fator-casa em seus domínios e um sistema organizado.