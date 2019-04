Encontro de campeões: Palmeiras recebe Fortaleza na primeira rodada do Brasileirão

Atual campeão Brasileiro, o Palmeiras recebe na noite deste domingo (28), no Allianz Parque, o atual campeão da Série B, o Fortaleza que volta a disputar a primeira divisão nacional após 13 anos.

O Verdão comandado por Luis Felipe Scolari conquistou na temporada passada seu 10º título Brasileiro, tendo uma excelente arrancada no final do primeiro turno até a vitória de mais um Brasileirão. Já o Fortaleza, fez excelente campanha sob o comando de Rogério Ceni conquistando o acesso e o título da 2ª divisão.

A última vez que as duas equipes se enfrentaram na Série A, foi em 2006 no estádio Presidente Vargas, pela 34ª rodada. O vencedor acabou sendo o clube Paulista batendo o adversário por 3 a 0.

Palmeiras busca tranquilidade

Após ser eliminado em casa na semifinal do Campeonato Paulista, para o rival São Paulo, o Palmeiras sofre grande pressão da torcida, com uma folga de 15 dias o Alviverde voltou a jogar na última quinta-feira no Peru, contra o Melgar e acabou goleando por 4 a 0, mas mesmo assim alguns torcedores criticaram os jogadores após a partida, para fúria de Felipão.

Para a estreia no Brasileirão Felipão deve manter o esquema de rodízio adotado desde a temporada passada, apesar de pouco tempo para treinar, pois chegou em São Paulo na sexta-feira e os jornalistas não tiveram acesso ao treino.

Fortaleza de volta na Série A

A missão de todo clube que sobe para a primeira divisão é se manter na elite do futebol, e para isso o Fortaleza aposta no técnico Rogério Ceni que faz grande trabalho desde a temporada passada e esteve também presente na conquista do campeonato estadual nesta temporada.

Para a estreia do Brasileirão, o Fortaleza deve apostar na equipe que vem jogando, com as promessas da base Osvaldo e Edinho. Provável time titular do Fortaleza é : Felipe Alves; Tinga, Roger Carvalho, Quintero, Carlinhos; Felipe e Paulo Roberto; Dodô, Osvaldo, Edinho e Júnior Santos.