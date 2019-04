Sampaoli não esconde felicidade após vitória e elogia elenco do Santos: “Posso contar com todos”

O Santos conseguiu vencer o Grêmio por 2 a 1 em plena Arena do Grêmio na manhã deste domingo (28), em duelo válido pela primeira rodada do Brasileirão 2019. O Alvinegro praiano conseguiu quebrar um tabu de 19 anos sem vencer em estreias fora de casa no Campeonato Brasileiro.

Treinador santista, Jorge Sampaoli não escondeu a alegria de ter conquistado uma vitória na estreia da competição, ainda mais, depois de uma derrota para o Vasco no meio da semana.

"Vitória muito importante para nós neste começo de um torneio tão importante. Fazia 20 anos que o Santos não iniciava o Brasileiro com uma vitória (fora de casa). O plano da partida estava fixado para controlar muito o centro do campo. Três volantes porque o Grêmio tem muita qualidade no meio e aproveitar e defender com a bola. Quando nos últimos 15 minutos não conseguimos defender com a bola, ficou complicado. A ideia era jogar a partida com a valentia que fez o time, mas fizeram melhor”, afirmou.

O técnico também explicou sobre as mudanças que fez na equipe, já que entrou com o time em campo surpreendendo sem cinco titulares.

"Sobre as mudanças, tem de ver os atletas preparados para cada partida. Temos 25 jogadores preparados para jogar no plantel. Hoje o Felipe Jonatan jogou porque pra mim precisávamos dessa característica, não tenho nenhum temor em decidir quem joga e de qual forma. Hoje descobri que posso contar com todos. Tivemos seis mudanças devido a partida que faz pouco tempo contra o Vasco. Feliz por eles e porque começamos com uma vitória num lugar muito difícil contra um dos melhores times do Brasil", explicou.

O Santos volta à campo na próxima quinta-feira (2), para enfrentar o Fluminense, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão.