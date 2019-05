Tencati comemora primeiro triunfo no comando do Vitória: "Resultado para dar tranquilidade"

Após vencer o Vila Nova por 2 a 1, o técnico Cláudio Tencati falou do primeiro resultado positivo do Vitória na Série B. O Rubro-negro estava a quase três meses sem saber o que era vencer uma partida oficial. A última vitória havia sido no dia seis de fevereiro.

"Quero elogiar a energia positiva que veio da arquibancada, que o torcedor continue acreditando que as coisas vão acontecer. Nós mudamos a características de jogo da equipe, isso leva tempo para se refletir no campo. O resultado serve para dá tranquilidade. Temos que comemorar a vitória, O Eduardo Batista está treinado o Vila Nova deste o estadual. Tem um estilo de jogo já consolidado", disse Tencati.

Victor Ramos também falou ao fim da partida: "Demorou, mas chegou. O time mereceu. Quem trabalha Deus ajuda. Trabalhando bem, com humildade. Grupo jovem, com mescla, tem alguns mais experientes. A gente foi privilegiado com os três pontos. É ter pé no chão. Vamos deslanchar, com fé em Deus".

O próximo jogo do Vitória será dia 13 de Maio pela terceira rodada da Série B contra Guarani, em Campinas, às 20h.