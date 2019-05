Matar ou morrer! Flamengo tem "jogo do semestre" contra Peñarol pela Libertadores

No Uruguai, o Flamengo vai enfrentar o Peñarol-URU na noite de quarta-feira (8), pela ultima rodada da fase de grupos, da Libertadores. Partida que pode definir a classificação do Rubro-Negro, que precisa apenas não perder no duelo. Para o Carbonero, uma vitória já garante uma vaga nas oitavas, sem correr riscos de depender da LDU-EQU. E como diria Abel Braga, este é o "jogo do semestre"

Pela fase de grupos, as equipes já se enfrentaram, e os uruguaios saíram vitoriosos no duelo, vencendo por 1 a 0, em pleno Maracanã. Na ocasião, Gabriel Barbosa foi expulso, e próximo ao fim do jogo, quando parecia que a disputa terminaria na igualdade, Lucas Hernández cruzou para Viatri cabeçear para as redes, e marcar o gol que definiu o placar final da partida, 1 a 0.

Peñarol necessita da vitória, para garantir a classificação

A equipe do Uruguai conta com o apoio da sua torcida, que lotará o estádio Campeón del Siglo. O time vem de derrota, na rodada anterior sucumbiu em Oruro (BOL), para o San José, 3 a 1. Para se classificar, na ultima rodada basta vencer, pois um empate no duelo contra o time brasileiro, pode custar a eliminação, isso se a LDU derrotar os bolivianos em casa, no outro jogo do grupo D.

No ultimo sábado (4) o Peñarol derrotou o River Plate-URU, por 2 a 0, Lema e Fernándes marcaram os gols da partida. A vitória foi importante para a equipe chegar motivada para a partida decisiva, na noite dessa quarta-feira.

No Grupo D da Libertadores, o Peñarol tem nove pontos, divide a liderança do grupo com o Flamengo. Mas ocupa a segunda colocação por ter quatro gols a menos de saldo de gols do que a equipe carioca.Para o jogo que pode selar a classificação, o técnico Diego Lopéz contará com força máxima, já que na ultima partida pelo campeonato uruguaio, o técnico poupou cinco titulares.

Essa é a provável escalação carbonera: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Cristian Lema e Lucas Hernández; Brian Rodríguez, Guzmán Pereira, Walter Gargano e Cristian Rodríguez; Darwin Núñez e Gabriel Fernández.

Flamengo terá desfalques e retornos no jogo decisivo, na busca por um ponto

O goleiro Diego Alves irá desfalcar a equipe do Flamengo, ele não se recuperou da lombalgia sofrida em Quito, sequer viajou com o grupo para o Uruguai e ficou no Rio de Janeiro para prosseguir com o tratamento. A responsabilidade na meta do gol ficará com o jovem César.

César foi titular no jogo de domingo (5), quando o Rubro-Negro empatou com o São Paulo. O goleiro esta acostumado com a responsabilidade em competições internacionais. Na Sul-Americana de 2017, o jovem brilhou na fase final do torneio, defendendo pênalti de Yimmi Xará, em Barranquilla-COL, e ajudando a garantir o Rubro-Negro na final da competição.

No entanto, a equipe carioca terá o retorno de Vitinho que se recuperou de uma gripe e dores muscular, ele ficou de fora das ultimas três partidas. Além do atacante, Rodrigo Caio também retorna de lesão, o jogador já está recuperado e se encontra com todo elenco em Montevidéu. O zagueiro provavelmente irá iniciar a partida como titular.

O Flamengo terá como desafio sair vivo do duelo. Irá encarar o caldeirão lotado, jogo brigado, disputado, quase uma guerra. Entretanto, basta um empate para garantir a classificação. Para o time que vai iniciar a partida, o técnico Abel Braga deve ir a campo com o seguinte time: César, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.