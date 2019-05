Com 75% de aproveitamento, Botafogo tem seu melhor início no Brasileirão desde 2007

Com a vitória no clássico do último sábado (11) contra o Fluminense, o Botafogo chegou ao seu melhor início de Campeonato Brasileiro desde 2007. Após uma participação desastrosa no estadual – onde o clube sequer disputou as semifinais da competição -, seguido de uma precoce eliminação para o Juventude na terceira fase da Copa do Brasil, nem o botafoguense mais fanático imaginaria um começo tão promissor no Brasileirão.

Com nove pontos conquistados em 12 possíveis, o novo comandante da equipe começa seu trabalho com um aproveitamento de 75%. A última vez que o Glorioso alcançou uma sequência tão boa foi há 11 anos, sob o comando de Cuca. Na ocasião, foram 10 pontos conquistados no mesmo número de jogos. Está é a primeira oportunidade de Eduardo Barroca no futebol profissional, porém apesar da pouca experiência, o treinador já conseguiu mudar a postura do elenco dentro de campo. Entretanto, o técnico foi cauteloso ao analisar o desempenho do time até aqui.

"Continuamos com os pés no chão, sabendo do nível da competição e que só estamos conseguindo isso pelo mérito dos jogadores. Estou esticando a corda e cobrando. Eles estão respondendo. Assim vamos continuar porque ainda temos muita coisa a crescer", frisou.

O Alvinegro aproveitou muito bem os três jogos consecutivos que teve no Rio de Janeiro e venceu o Fluminense, Fortaleza e Bahia. A meta é manter a boa fase até a nona rodada, quando o futebol brasileiro para por causa da disputa da Copa América no país. Até lá, o foco de Barroca é pontuar o máximo possível, para depois do torneio continental, planejar os objetivos de médio e longo prazo.

“Não trabalhei com meta de pontos. O compromisso é se exigir ao máximo, se cobrar ao máximo e trabalhar na plenitude pensando em ganhar todos os jogos. Vamos assim até a parada para a Copa América", afirmou Barroca.

“Temos que arrumar soluções para ter a maior pontuação até essa parada. E em um segundo momento poder planejar a médio e longo prazo", concluiu.

Para o atacante Erik – um dos destaques da equipe – o time precisa curtir a boa fase. Na visão do camisa 11, a sequência de resultados positivos traz muita confiança, e a dedicação dos jogadores tem sido fundamental para o bom desempenho.

"Precisávamos resgatar essa alegria, essa vontade de estar sempre vencendo. Agora a gente encaixou três vitórias seguidas, isso traz uma confiança muito grande. Devemos sempre acreditar e trabalhar no nosso máximo. É um grupo muito trabalhador, dedicado, e agora as coisas vêm acontecendo. Devemos aproveitar muito esse momento", avaliou.

Barroca terá uma semana de trabalho para preparar a equipe para a próxima rodada. No dia 19, o Botafogo enfrenta o Goiás, às 16h (de Brasília), no Serra Dourada, pela quinta rodada do Brasileirão.