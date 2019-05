Com VAR e gol nos acréscimos Goiás vence Ceará no Brasileirão

O Goiás recebeu o Ceará no Serra Dourada pela quarta rodada do Brasileirão. E com gols de Marlone e Leandro Barcia o Esmeraldino conseguiu sua segunda vitória na Série A. O alvinegro cearense amarga sua terceira derrota no campeonato e a segunda levando gol nos acréscimos. Thiago Galhardo, estreante da noite, marcou o único tento do time visitante.

Primeiro tempo

O Goiás começou em cima e pressionando o Ceará. Aos 3 minutos, Leandro Barcia arrancou do meio-campo e avançou até a entrada da área, onde achou Kayke. O atacante chutou cruzado e o goleiro Diogo Silva segurou a bola. Aos 20 minutos, Michael recebeu na lateral, passou por dois marcadores do Ceará e o camisa 11 finalizou a queima roupa. Diogo Silva fez outra grande defesa. O jogo no primeiro tempo foi bem equilibrado, os dois times levavam perigo ao ataque.

Um pouco melhor que o Ceará, o Esmeraldino conseguiu abrir o placar da partida, com a ajuda do VAR. Jefferson recebeu lançamento na meia-esquerda, o lateral cruzou para a área, Kayke deu um lindo passe de calcanhar para Marlone finalizar de primeira na marca do pênalti. Após a bola balançar as redes o auxiliar levantou a bandeira, indicando ao árbitro que este devia consultar o VAR. E depois de três minutos analisando um possível impedimento, o gol foi confirmado e o placar aberto. 1 a 0 para o Goiás.

Depois do gol sofrido o Ceará pressionou mais e quase empatou em duas oportunidades. Aos 29 minutos, O lateral Samuel Xavier carregou até a cabeça da área e finalizou, a bola desviou na defesa do Goiás e explodiu no travessão. E aos 40 minutos Ricardinho cobrou escanteio, a bola foi desviada e sobrou para Fabinho na segunda trave, que sozinho perdeu o gol de empate do Vozão. O primeiro tempo terminou 1 a 0.

Segundo tempo

Na segunda etapa à frente do placar, o Goiás ficou atrás e tentava surpreender o Ceará no contra-ataque. Já o Alvinegro partiu para cima criando chances claras de gols. Aos 20 minutos, em jogada ensaiada Ricardinho cobrou falta, Tiago Alves cabeceia para pequena área e Luiz Otávio sozinho cabeceou para fora. O time cearense veio melhor para partida e o Esmeraldino recuou demais.

Aos 31 minutos a pressão do Ceará fez efeito. Ricardinho cobrou falta na área e o estreante Thiago Galhardo desviou para o fundo do gol para empatar a partida. Tudo igual no marcador, 1 a 1. E por pouco no lance seguinte o Alvinegro não virou. Thiago Galhardo recebeu de Roger na entrada da área, que finalizou e a bola passou muito perto do gol de Tadeu.

Com a partida empatada, o jogo ficou brigado e poucas chances foram criadas. Parecia que nenhum dos times ficaria a frente do placar novamente. Mas, aos 46 minutos, Renatinho cruzou na área e o atacante Leandro Barcia cabeceou na trave, no rebote, o mesmo empurrou para o fundo das redes e deixou o placar em 2 a 1 para o Goiás. O gol nos acréscimos decretou a vitória Esmeraldina contra o Ceará. Logo em seguida ao gol o árbitro encerrou a partida.

O próximo jogo do Goiás no Brasileirão será contra o Botafogo, também no Serra Dourada, dia 19. O Ceará enfrenta o Grêmio também no dia 19 na Arena Castelão. Ambos os jogos são válidos pela 5ª rodada.