Pressionados, Vasco e Avaí se enfrentam na luta contra parte de baixo da tabela no Brasileiro

Nesta quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Avaí se enfrentam neste domingo as 19h em São Januário. Com as duas equipes ocupando as últimas posições da competição, qualquer ponto será muito importante para começar uma possível arrancar para deixar a zona de rebaixamento.

A clube cruz-maltino vem com muitas mudanças para esse jogo, com o novo técnico Vanderlei Luxemburgo, o treinador promete arquitetar uma nova maneira para o Vasco jogar e ser mais ofensivo e ter mais tempo com a posse de bola em suas jogadas de ataque. Isso ocasionará mudanças na escalação do time e um novo posicionamento dos jogadores.

O Avaí também em situação complicada ocupando a penúltima colocação antes do Gigante da Colina com apenas um ponto de vantagem, precisa urgente de uma mudança para começar a buscar vitórias em suas partidas. Para isso, algumas mudanças na escalação também deve ocorrer para que o time visitante possa ganhar força em seu ataque.

As duas equipes já se enfrentaram esse ano na Copa do Brasil, e o Vasco venceu ambas as partidas: 3 a 2 em São Januário e 1 a 0 na Ressacada. No total, as equipes se enfrentaram 24 vezes, com 15 vitórias cruz-maltina, cinco do Avaí e quatro empates.

Luxemburgo estreia e propaga mudanças

Como o time carioca se apresenta em uma situação muito delicada, após quatro rodada não conseguiu nenhuma vitória, Luxemburgo terá um trabalho de começar a reformular a equipe toda do zero. Tendo uma semana para trabalhar, observar e testar algumas peças novas no elenco titular, o treinador já sabe o que será mudado para conquistar os primeiros três pontos do time na competição.

Bruno César e Andrey, que foram pouco aproveitados com Alberto Valentim, ganham vaga para começar a partida entre dos 11 jogadores. Maxi López que vive um ano de altos e baixos, passando pelo banco de reservar e fazendo atuações abaixo do esperado, disse que coma chegada do novo técnico, se sente mais confiante e que tudo pode melhorar para que o Vasco consiga a arrancada necessária.

Com a esperança de que tenha um bom público em São Januário, para que um apoio ao elenco aconteça, o Vasco espera com essas mudanças e com uma cara nova no comando da equipe, que um novo caminho de vitórias seja encontrado e que possa disputar posições com os times que se encontram lá em cima, nas primeiras colocações.

Avaí se vê focado em somar pontos fora de casa

Vivendo uma situação bem parecida com a do seu adversário, o Avaí está muito focado em conseguir essa vitória fora de casa. Na penúltima colocação, o técnico Geninho disse na coletiva que, com a subida do time para a Série A, é normal eles sentirem como o ritmo é um pouco diferente do que era na Série B, mas que mesmo assim, o time tem que se recuperar e buscar uma rápida adaptação para que os resultados possam começar a acontecer de uma forma veloz.

"Vamos trabalhar o emocional e dar tranquilidade para entenderem que a Série A é complicada não apenas para o Avaí. Tem times grandes sofrendo neste início. O começo é ainda mais complicado", disse o treinador.

Também propagando mudanças no time titular para deixar seu elenco uma cara mais ofensiva, o comandando durante essa semana antes do confronto, vem em seus treinados, reforçando muito a parte ofensiva de seus jogadores. O mesmo ainda disse que se eles quiserem mesmo a vitória, a para ofensiva precisa estar melhor arquitetada do que nos últimos quatro jogos que fizeram, e que para isso, um trabalho específico teve que acontecer.

"Voltamos a trabalhar a parte ofensiva, enfrentamento, cruzamento, chutes e conclusões para melhorar a participação ofensiva. Fazer um jogo razoável, bom, mas com chances de vencer. Para isso é preciso um volume ofensivo maior a que tivemos nos quatro outros jogos",