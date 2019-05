Gatito mostra confiança para partida contra o Sol de América: "Foco é total nesse jogo"

O Botafogo deixou no passado a derrota fora de casa por 1 a 0 para o Goiás, pela quinta rodada do Brasileirão, e está focado no próximo desafio do clube pela Copa Sul-Americana. O grupo retornou ao Rio de Janeiro na noite deste domingo (19) e já transferiu sua atenção para a partida decisiva de quarta-feira, no Paraguai.

O torneio continental é a única competição – além do Campeonato Brasileiro – que o Alvinegro se mantém vivo na disputa. Logo, o confronto contra o Sol de América é de extrema importância para a sequência da temporada e do trabalho de Eduardo Barroca a frente do time. Porém, o treinador vai contar com a ajuda de um integrante do elenco para montar sua estratégia neste embate: Gatito Fernández. O goleiro paraguaio já enfrentou os adversários varias vezes, e diz conhecer bem a equipe.

"Conheço muito bem o Sol de América, já o enfrentei várias vezes. A gente vai com a mentalidade de buscar um bom resultado para trazer tranquilidade. Estamos vindo de uma sequência importante de jogos, mas nosso foco é total nesse jogo." - comentou o jogador.

O Glorioso treina está tarde no Nilton Santos, e embarca para Assunção na terça-feira pela manhã. Um dos receios de Gatito em relação ao jogo é a respeito da casa dos oponentes. O Estádio Luis Afonso Giagni é pequeno, tendo capacidade para apenas 11 mil torcedores.

"É um time difícil, jogar no campo deles é complicado. Um campo menor, mais apertado, diferente do que temos no futebol brasileiro", destacou Gatito.

Retornando a seu país de origem para o jogo decisivo, o arqueiro tem muitas razões para estar otimista em relação ao confronto. Em sua época de Cerro Porteño, o goleiro nunca perdeu para o Sol da América. Das sete oportunidades em que enfrentou o clube, o goleiro convocado para a Copa América venceu cinco e empatou duas.

"Tomara que eu consiga manter essa invencibilidade. Seria muito bom para o Botafogo. Vamos com essa missão de trazer um bom resultado para a gente", concluiu.

As equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), às 19h15 (de Brasília), pela segunda fase da Copa-Sul-Americana. O jogo de volta está agendado para o dia 29 de maio, no Nilton Santos, também às 19h15 (de Brasília).