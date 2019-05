Campeão da Copa do Nordeste, Rogério Ceni comemora: "No Fortaleza me sinto bem"

Na noite da quarta-feira (29), o Fortaleza derrotou o Botafogo-PB por 1 a 0, repetindo o resultado da primeira final, e faturou pela primeira vez em sua história o título da Copa do Nordeste. Assim, Rogério Ceni conquistou seu terceiro troféu pelo Leão.

Depois de vencer a "Lampions League", Ceni já pensa no período livre que terá devido a Copa América para poder reforçar o elenco tricolor.

"Conseguimos bater campeão pela terceira vez. Expectativa máxima era Estadual e Copa do Nordeste. Conseguimos um título que pode manter todos vivos. A parada da Copa América pode ser importante, recuperar energias, contratar jogadores."

Antes da Copa do Nordeste, Rogério venceu com o Fortaleza a Série B de 2018 e o Campeonato Cearense deste ano. Agora, o treinador almeja na sequência do Séria A, onde ocupa a 14º posição, com sete pontos.

"Eu gosto do futebol, de desafios. No Fortaleza me sinto bem. Temos que melhorar, mas gosto do grupo de jogadores. Eles compram ideia, às vezes você tem estrutura, mas não consegue executar. Aqui eles compram a ideia."

Depois de dois títulos em 2019, o Fortaleza agora foca suas atenções totais no Brasileirão. Neste sábado (2), o Leão tem jogo contra o Flamengo, no Nilton Santos, às 16h. Um resultado positivo para o Leão do Pici serve para ganhar tranquilidade e se afastar da zona de rebaixamento.