Estreante, Osmar Loss lamenta nervosismo do Vitória em mais uma derrota em casa

O Vitória continua sofrendo na Série B. Nesta sexta-feira (31), o Leão perdeu em casa para o Bragantino por 2 a 0 e ocupa a penúltima colocação, com apenas quatro pontos. Depois da partida, o técnico Osmar Loss, que está a apenas oito dias no clube, lamentou os erros de passes e a condição física dos atletas.

"A gente acelerou o jogo demais, tentamos marcar o Bragantino mais alto no início do jogo, era muito claro, a gente pressionou o goleiro deles diversas vezes, para proporcionar o erro, e trazer o ambiente favorável da torcida. A equipe do Bragantino joga junto deste o Paulista. Perdemos o impeto, e a questão física pesa muito ainda, começamos errar muitos passes e questões de precipitações, recuperávamos a bola e perdíamos muito rápido. A questão dos passes foi determinante. Quando erramos muitos passes, damos espaços para os contra-ataques".

O treinador foi questionado sobre as vaias da torcida e fez um discurso de apoio aos torcedores rubro-negros. "Eles ficam frustados quando a gente toma dois gols logo no início do jogo, começam ensaiar as vaias, mas nosso jogadores têm que entender que isso é normal, nesse momento, vai ser assim até a gente mostrar dentro de campo que a realmente evoluímos e os jogadores no vestiário sabem disso e estamos trabalhando pra isso".

Agora o Vitória começa a preparação para sétima rodada da Série B, o time fará viajem com destino a Recife, onde enfrentará o Sport na Ilha do Retiro, no sábado (8).