Botafogo acerta com Victor Rangel até o fim do Carioca de 2020

O Botafogo fechou com o oitavo reforço para o ano de 2019. O atacante Victor Rangel, de 28 anos, chega ao Alvinegro para reforçar o setor ofensivo da equipe. O atleta já vem treinando no clube desde a última quarta-feira e seu contrato vai até o final do Campeonato Carioca de 2020. O atacante esteve presente no último jogo da equipe no Nilton Santos.

O ex-jogador do CRB fechou seu vínculo com o Glorioso após realizar exames médicos em uma clínica de Ipanema na semana passada. Antes de Victor, já haviam chegado ao clube outros sete nomes: Diego Cavalieri, Gabriel, Alan Santos, Alex Santana, Gustavo Ferrareis, Cícero e Diego Souza. Mesmo passando por problemas financeiros, o Botafogo se fortaleceu para esta temporada e vem colhendo frutos. Apesar das eliminações precoces no Estadual e na Copa do Brasil, o time já está nas oitavas da Copa Sul-Americana e figura entre os primeiros colocados do Brasileirão.

Sua passagem pela equipe alagoana foi regular, tendo marcado seis gols em 21 jogos disputados nesta temporada. Na última semana, o atacante rescindiu seu contrato com o ex-time e chegou ao Botafogo para ser mais uma opção no ataque alvinegro. Victor Rangel acumula passagens por Grêmio, Bahia e América-MG, onde não conseguiu render o esperado.