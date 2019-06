Pepê marca contra Fortaleza e decreta segundo triunfo do Grêmio no Brasileirão

a 0 Jogando pela oitava rodada do Brasileirão, o Grêmio recebeu o Fortaleza no Estádio Centenário, já que a Arena está impedida de receber jogos por conta da Copa América. Com gol de Pepê no fim, o tricolor gaúcho venceu a equipe de Rogério Ceni e deixou a zona de rebaixamento.

A primeira etapa

O jogo começou muito pegado com as duas equipes ligadas na marcação, até os 40 minutos do primeiro tempo quase não houve pouca movimentação nos ataques e os goleiros pouco trabalharam. Aos 39', Tardelli conseguiu um passe difícil para Vizeu, o camisa 10 tocou para Jean Pyerre, que só rolou a bola para Tassiano, o meia chutou de primeira para Felipe Alves espalmar e afastar o perigo.

Com predominância das defesas, a partida não foi de um nível técnico vistoso na primeira etapa que terminou 0 a 0. O Grêmio no entanto, foi mais perigoso.

Equilíbrio até os 25'

O segundo tempo começou com o Fortaleza assustando, logo no primeiro minuto, Felipe levou a bola pela direita e finalizou firme para boa defesa do goleiro Paulo Victor. Nos 15 primeiros minutos da segunda etapa, o Fortaleza voltou melhor, conseguia incomodar mais a boa defesa gremista, o Grêmio apostava muito em bolas alçadas na área do time cearense, mas sem sucesso. Sem criatividade, os times não não conseguiam quebrar as linhas de marcação adversárias.

Aos 20', Alisson bateu escanteio na cabeça de Geromel, que finalizou bem e Felipe Alves fez grande defesa. Por pouco o Grêmio não abriu o placar. Aos 25', com o auxílio do VAR, o árbitro expulsou o atacante Osvaldo, após pisão em Léo Moura. Com um jogador a mais o tricolor gaúcho, dominou as ações no resto da partida. Com 29 minutos, Alisson cobrou falta, a bola sobrou na pequena área para Rodríguez, sem goleiro, mas o zagueiro no susto cabeceou por cima do gol.

Com o Grêmio pressionando, o Fortaleza se defendia como podia, aos 37', depois de cruzamento na área, a bola sobrou para Leonardo, que do lado direito do ataque finalizou para mais uma boa defesa de Felipe Alves. A pressão que o time de Renato Gaúcho colocava no fim da partida deu resultado, faltando alguns segundos para o placar marcar 45 minutos da segunda etapa, Pepê depois de uma linda assistência de Jean Pyerre, chutou cruzado para abrir o marcador no Estádio Centenário no final do jogo. Com o jogo ido até os 51 minutos, o Grêmio só tocou a bola esperando o árbitro apitar o fim da partida. Vitória gremista de 1 a 0 contra o Fortaleza, com a vitória o tricolor gaúcho deixa o Z-4 do Brasileirão.