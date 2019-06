Corinthians joga mal e Botafogo-SP vence com gol no último lance

Corinthians e Botafogo-SP disputaram amistoso durante a parada para a Copa América de 2019. Foi o primeiro teste do técnico Fábio Carille depois da parada para a disputa da competição. Após primeiro tempo equilibrado, Botafogo sai na frente, confirma resultado e garante vitória na inauguração de sua nova casa.

Primeiro tempo equilibrado

O Corinthians começou a partida com diversos desfalques. Cássio e Fagner na seleção braseira, Jadson e Ramiro com dores musculares, Clayson e Everaldo fazendo fortalecimento muscular e Michel Macedo com contratura muscular na coxa direita não estavam disponíveis.

Com tantas ausências, as grandes novidades na escalação do Timão foram Bruno Mendes — testado novamente na lateral direita — e Régis no time titular.

O primeiro tempo começou bastante movimentado, mas com muitos passes errados e com poucas chances claras de gol. Ineficiente, o Corinthians teve problemas para chegar à área do Botafogo-SP. As chances mais perigosas do Timão foram pelos lados, com finalizações de Mateus Vital. Pedrinho também tentou, mas sentiu com a falta de criação no setor de meio-campo.

Time da casa, por sua vez, soube fazer a bola girar de um lado para o outro e valorizou a posse. Mesmo assim, não conseguiu criar chances claras de abrir o placar.

Placar movimentado no segundo tempo

Testando diversas alterações, ambos os times mudaram seus onze jogadores. Com isso, o jogo ficou mais aberto.

Logo aos 9 minutos da segunda etapa, o zagueiro Naylhor aproveitou cobrança de escanteio, ganhou do zagueiro Marllon e abriu o placar para o Botafogo. O Corinthians tentou reagir, e apesar de ter Gustavo e Boselli no ataque, não conseguiu pressionar.

Mesmo assim, o time do Parque São Jorge chegou ao empate aos 21 minutos. Sornoza deu belo lançamento para Bruno Mendez, que cabeceou para Gustagol. O camisa 19 ajeitou para Boselli que empurrou para as redes. Foi o terceiro gol do argentino com a camisa do Corinthians.

Após o gol de empate, o Timão não conseguiu manter a pressão no campo ofensivo. Então, o time da casa ganhou confiança e conseguiu garantir a vitória com o gol de Erick, de calcanhar, aos 47 minutos da etapa final.

Próximos desafios:

Agora, o Corinthians começa a preparação para mais um amistoso. Na próxima quinta-feira (4), a equipe do Parque São Jorge encara o Vila Nova-GO, no Serra Dourada, em Goiânia. O Timão volta para a disputa do Brasileirão no dia 14, contra o CSA, na Arena Corinthians.