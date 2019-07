Em confronto direto, Sampaio Corrêa e Confiança-SE empatam no Castelão

Neste domingo (30), Sampaio Corrêa e Confiança-SE disputaram a 10ª rodada da Série C do Brasileirão no Castelão, em São Luís, capital maranhense. Em jogo morno, a partida terminou empatada, logo ambos os times se seguem na briga por vaga no mata-mata da terceira divisão.

Início da partida

O Dragão entrou no jogo com um time organizado e criando mais chances dentro do campo. Sampaio Corrêa reagiu atacando, mas o Confiança, aos 36 minutos, pôde comemorar o gol, juntamente com Luan, que marcou de cabeça após cobrança de escanteio.

Mas não parou por aí, o Sampaio também teve chances de marcar, e assustou ao sair rápido em contra-ataques, fazendo a equipe do Confiança perceber que também queria o gol. Houve chances claras, mas Odair carimbou a trave duas vezes no final do primeiro tempo.

Gol contra e empate

No segundo tempo da partida, o Tricolor se reorganizou e retornou ao jogo focado no empate, com finalizações mais precisas. Aos 12 minutos, em cobrança de escanteio, Amaral não olhou para a bola, que esbarrou nele e entrou no gol, marcando contra, deixando a partida empatada. Após o empate, o Sampaio manteve a pressão em cima do Confiança em busca de mais um gol. Conseguindo chegar com perigo, o Tricolor até tentou, mas o jogo acabou igualado.

Como fica?

Com o empate, o Confiança continua como quarto colocado do Grupo A, enquanto o Sampaio Corrêa segue em quinto, ambos com a mesma pontuação: 15 pontos. O próximo jogo do Sampaio será no sábado (6), contra o Botafogo-PB, já o Confiança irá enfrentar o Globo-RN um dia depois.