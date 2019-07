Corinthians confirma venda do volante Douglas ao PAOK

O Corinthians oficializou a venda do volante Douglas Augusto ao PAOK, da Grécia. O jogador de apenas 22 anos, que estava emprestado ao Bahia, assinou contrato válido por 4 temporadas, por cerca de R$13 milhões (3 milhões de euros).

O Fluminense, ex-clube do jogador, ainda mantinha 10% de seu passe. Sendo assim, o Timão ficará com cerca de R$11,7 milhões e repassará o restante aos cariocas. De olho em uma possível transferência no futuro, o clube paulista ainda manteve 15% dos direitos econômicos do volante no Parque São Jorge.

Em 2018, o Corinthians desembolsou cerca de R$4,5 milhões para trazer Douglas do tricolor carioca. Ele chegou ao clube com a missão de substituir o volante Maycon, recém negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Apesar da confiança da diretoria, o jogador não teve um bom início. Após 22 partidas com a camisa alvinegra e contando também com o aval da comissão técnica, ele foi emprestado ao Bahia.

No tricolor baiano, Douglas assumiu a titularidade da equipe e teve grande destaque. Assim, o PAOK veio forte e concretizou a negociação.