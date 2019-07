Marlene Matheus, ex-presidente do Corinthians, morre aos 82 anos

Nesta terça-feira (2), a ex-presidente do Corinthians, Marlene Matheus, morreu em São Paulo. Viúva de Vicente Matheus, um dos personagens mais importantes da história do clube, também teve importância na história política do Timão.

O falecimento foi confirmado pelo advogado pessoal de Marlene, Armando Bravo Alba. Ainda não foi revelada a causa da morte. A mulher fez história no Alvinegro ao ser a primeira presidente da história do clube entre 1991 e 1993, após o mandato de seu marido. Em seu comando, o Corinthians não chegou a conquistar títulos.

Além de presidente do clube, Marlene exerceu outras funções no Corinthians. Em 2007, ela veio a ser vice-presidente social da primeira administração de Andrés Sanchez, cargo que deixou em 2008 por desavenças com o atual presidente. Em 2018, apoiou a chapa de Antônio Roque Cittadini, nas eleições presidências do Timão.

O casal Matheus teve grande história e influência na política Alvinegra. Marlene conheceu Vicente em 1954, e vieram a se casar em 1968. Ela entrou no Corinthians em 1971, quando o marido então, era vice-presidente. Em 1991, foi eleita presidente do clube após longo mandato do seu cônjuge, que veio a falecer em 1997.

O Corinthians se manifestou em suas redes sociais lamentando a morte de Marlene, além de publicar uma nota de pesar em seu site oficial.

NOTA DE PESAR OFICIAL DO CORINTHIANS:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa com pesar o falecimento de Marlene Matheus, a primeira e única presidente mulher da história do clube até aqui.

Marlene Matheus se casou com Vicente Matheus, histórico presidente corinthiano, em 1968. Desde então, passou a ser figura importante no quadro social e político alvinegro. Em 1991, Marlene Matheus se elegeu presidente do Corinthians, a primeira mulher que conseguiu este cargo na história do clube do Parque São Jorge.

Mesmo após sua gestão, entre 1991 e 1993, Marlene Matheus nunca deixou de ser uma das figuras mais importantes do Alvinegro.

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento e deseja força aos familiares neste momento de luto e dor. Assim que o clube tiver confirmações a respeito do velório e sepultamento de Marlene Matheus, esta nota será atualizada com as informações."