Por empréstimo até final do ano, Bahia anuncia Alejandro Guerra

Cara nova Bahia! Sim, o venezuelano Alejandro Guerra é o novo meia de armação do clube soteropolitano. Na tarde desta sexta-feira (5), o Tricolor de Aço anunciou pelo Twitter o acerto com o jogador que estava sem espaço no Palmeiras.

Com 33 anos, Guerra agora tem vínculo de empréstimo até o final de 2019 com os baianos e já está à disposição para a Copa do Brasil. Recentemente, o eleito melhor jogador da Libertadores 2016 renovou com o clube paulista até 2020, que vai arcar metade do salário do meia.

E o estagiário do estagiário, que tava querendo anunciar El Lobo/Lobito assim? #BBMP pic.twitter.com/J8Crxu61I4 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 5, 2019

Quando no Palmeiras, o atual treinador do Bahia, Roger Machado, treinou Guerra em 2018, no começo da campanha que culminou no título do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que a maior conquista do venezuelano foi a Libertadores de 2016, com o Atlético Nacional-COL.