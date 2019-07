Soberanas! EUA vencem Holanda e conquistam o tricampeonato Copa do Mundo Feminina

Partida válida pela final da Copa do Mundo de Futebol Feminino,disputada no Parc Olympique Lyonnai, em Lyon - França

INCIDENCIAS : Partida válida pela final da Copa do Mundo de Futebol Feminino,disputada no Parc Olympique Lyonnai, em Lyon - França

O futebol feminino tem donas! Na tarde deste domingo (07), os Estados Unidos bateram a Holanda por 2 a 0, em Lyon, e garantiram o título da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Rapinoe abriu o caminho para a conquista com gol de pênalti e Lavelle garantiu a festa.

Favoritas desde o início da competição, as americanas dominaram a decisão do início ao fim e levantaram mais uma taça do Mundial, o quarto da seleção, sendo a segunda consecutiva.

Ataque x defesa: melhor para Van Veenendaal

Os Estados Unidos começaram o jogo tendo a posse de bola mas esbarrava na marcação da Holanda. Somente aos 27’ as americanas conseguiram o primeiro bom ataque. Rapinoe bateu o escanteio na medida para Ertz, que soltou uma bomba no meio do gol, exigindo a defesa da goleira holandesa. Aos 37', Rapinoe escapou da marcação e cruzou para Morgan, que chutou no cantinho e mais uma vez a goleira Van Veenendaal fez boa intervenção.

Rapinoe comanda e Estados Unidos transforma soberania em gols

O segundo tempo começou no mesmo ritmo. Sem conseguir chegar ao ataque, a Holanda se limitava a defender as investidas norte-americana. Logo aos 12 minutos da etapa complementar, Heath cruzou pra Morgan na área, a atacante foi derrubada e, com o auxílio do VAR, a penalidade foi marcada. Na cobrança, Rapinoe não deu chances para a goleira e colocou os Estados Unidos na frente.

Sem abaixar a guarda, as americanas continuaram indo pra cima e aumentaram a vantagem na jogada individual de Lavelle, que passou pela marcação e chutou cruzado para estufar as redes. Aos 30’ Van Veenendaal impediu que o prejuízo ficasse ainda maior. Rapinoe tocou para Duun, que se livrou da marcação e, cara a cara com a goleira, chutou para a grande defesa da holandesa. A seleção europeia apareceu perigosamente. Na cobrança de falta, Spitse mandou por cima da barreira e a bola saiu raspando a trave. Prendendo a bola nos minutos finais, os Estados Unidos só esperou o apito final para comemorar mais um título de Copa do Mundo.