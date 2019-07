Gil apresentado e preparação para a partida contra o CSA: os detalhes da sexta-feira do Corinthians

Nesta sexta-feira (12), o Corinthians realizou o penúltimo treino antes da volta do Brasileirão. Domingo (14), o alvinegro recebe o CSA na Arena Corinthians, pela 10ª rodada da competição. Além disso, o zagueiro Gil foi apresentado oficialmente pelo clube e concedeu entrevista coletiva. O jogador parece contente em voltar a vestir a camisa da equipe paulista.

APRESENTAÇÃO DE GIL

Na manhã desta sexta-feira, Gil foi apresentado de forma oficial pelo Corinthians. Primeiramente, o zagueiro conversou com os sócios do clube e tirou foto com os mesmos. Em seguida, posou para as tradicionais imagens de apresentação de reforços do clube, antes de conceder entrevista coletiva a imprensa.

Na coletiva, Gil reforçou a felicidade de estar podendo vestir novamente a camisa do Timão e se sente pagando uma dívida com o time e muito grato ao clube:

“Pra mim a palavra que resume esse retorno é gratidão. Quando cheguei em 2013, quase ninguém me conhecia e o Andres Sanchez me ligava querendo me contratar, e eu dei a palavra para ele de que jogaria aqui. Agora eu não pensei duas vezes. Voltei para casa para poder construir um pedacinho da minha história junto com a história do Corinthians” – disse o zagueiro.

Além disso, Gil reforçou que permanece no Corinthians até 2022. Inicialmente, seu contrato é de seis meses com possibilidade de renovação de três anos. Ainda, o zagueiro se diz pronto para jogar e se colocou a disposição do técnico Fábio Carille: “Estou bem, estava jogando e treinando. Nesse tempo que cheguei ao Brasil mesmo sem jogos eu treinei pra me manter em forma” - disse Gil.

TREINO DO TIMÃO

Além da apresentação de Gil, o Corinthians realizou nesta sexta-feira seu penúltimo treino visando o confronto com o CSA. O técnico Fábio Carille deu prioridade ao sistema defensivo no treinamento. O recém-contratado ganhou a vaga de Henrique e deve ser titular para a partida, ao lado de Manoel. A nova dupla de zaga também realizou trabalhos de entrosamento separados do grupo.

O atacante Everaldo ficou na parte interna realizando exercícios de recuperação e não deve ser relacionado para a partida. Além dele, Ramiro e Gustavo seguem se recuperando de lesão e não devem jogar contra o CSA. Entretanto, Cássio e Fagner devem ser titulares, após voltarem da Copa América.

Provável time titular: Cássio, Fagner, Gil, Manoel e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Clayson, Sornoza e Pedrinho; Vagner Love.