De olho na vice-liderança, Atlético-MG encara o Fortaleza no Horto

PARTIDA VÁLIDA PELA DÉCIMA PRIMEIRA RODADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO INDEPENDÊNCIA, EM BELO HORIZONTE.

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA DÉCIMA PRIMEIRA RODADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO INDEPENDÊNCIA, EM BELO HORIZONTE.

De página virada, o Atlético-MG volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde recebe o Fortaleza neste domingo (21), às 16h, no Independência, em partida válida pela 11ª rodada. O mandante busca o triunfo para chegar à vice-liderança. Em contrapartida, o time cearense, 13º colocado, tenta bater mais um mineiro no Brasileirão.

Motivação e favoritismo em casa

A desclassificação na Copa do Brasil não abalou a equipe alvinegra, que no Brasileirão vive um ótimo momento. O Galo é o quarto colocado, com 19 pontos, e vem de vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense. Neste domingo, o Atlético-MG tem o desafio de manter a invencibilidade como mandante; o time de Rodrigo Santana jogou quatro partidas no Independência, venceu três jogos e empatou um.

Com a ‘consciência tranquila’, a equipe alvinegra encerrou sua preparação na tarde deste sábado. Rodrigo Santana deverá escalar a mesma equipe que atuou contra o Cruzeiro, com fulano titular e ciclano de volta ao time.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG: Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Elias, Zé Welison e Luan; Cazares (Vinícius), Chará e Ricardo Oliveira (Alerrandro).

Fortaleza espera garantir a terceira vitória seguida

O Fortaleza não vence dois jogos seguidos no Brasileirão desde agosto de 2006, foram 28 jogos disputados entre as duas sequências.O tricolor ocupa o meio da tabela, com 13 pontos, está na 13° colocação. Caso vença, o Tricolor do Pici pode entrar no G-6 da Sul-Americana, dependendo dos outros resultados. Os comandados de Rogério Ceni vem motivados após derrotar o Avaí por 2 a 0 na Arena Castelão. O leão perdeu apenas um jogo na competição, e chega motivado diante do Atlético-MG.

A equipe tricolor tem três desfalques importantes. O meio-campista Felipe, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e o meia Edinho por questões contratuais junto ao Atlético-MG desfalcam o tricolor; o atacante Osvaldo, segue o tratamento da lesão na panturrilha, e também não viajou com a delegação.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Juninho, Araruna e Marlon; Romarinho, Wellington Paulista e André Luís.

Último confronto

Atlético e Fortaleza se encontram no Campeonato Brasileiro após 13 anos sem duelar, o último confronto entre os times foi em 2005; naquele ano, o Atlético venceu por 4 a 1, como visitante e o Fortaleza venceu por 3 a 2, como visitante. Nos dois últimos encontros entre mineiros e cearenses em Belo Horizonte, o Atlético-MG saiu derrotado nos dois confrontos.

Arbitragem

A dona do apito vem de São Paulo: Edina Alves Batista comanda a arbitragem. Ela será auxiliada por Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Ines Back. Toda o trio de arbitragem vem de São Paulo. O quarto árbitro será Felipe Fernandes de Lima.