Corinthians e Flamengo se reencontram pelo Brasileirão 

O Corinthians recebe na tarde deste domingo (21) o Flamengo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes precisam da vitória, tanto Corinthians quanto Flamengo buscam diminuir a distância para o líder Palmeiras.

O Corinthians está na 9ª posição com 15 pontos conquistados, foram quatro vitórias, três empates e apenas duas derrotas em 11 partidas disputadas pelo torneio nacional.

Já o Flamengo busca encostar na liderança da competição. O Rubro-Negro está na 3ª posição com 20 pontos, foram seis vitórias, com dois empates e duas derrotas.

Corinthians desfalcado

O Time do técnico Fábio Carille vem desfalcado para a partida, a última baixa no departamento médico foi do volante Ralf, o qual acabou sofrendo uma lesão no músculo posterior da coxa direita e ficará em tratamento durante um mês.

Outro desfalque é Gustagol o qual continua com dores musculares e não terá condições de jogo mais uma vez. O Corinthians relacionou seus jogadores, a única mudança em relação à equipe que venceu o CSA deve ser a entrada de Gabriel no lugar de Ralf.

Veja os relacionados

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel

Zagueiros: Gil, Henrique, João Victor e Manoel

Volantes: Gabriel, Junior Urso e Matheus Jesus

Meias: Araos, Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Everaldo e Vagner Love

Flamengo em momento complicado

O Rubro-Negro vive em um momento conturbado, o recém treinador Jorge Jesus completou recentemente um mês no cargo e mesmo assim já sofreu pressão da torcida, após a eliminação do clube na Copa do Brasil, torcedores cobraram os jogadores, principalmente Diego, e o técnico Português acabou discutindo com alguns torcedores.

Para a partida contra o Corinthians, o Flamengo deve poupar alguns jogadores titulares, muito por conta do próximo confronto pela Libertadores, a primeira partida das oitavas de final. Sendo assim o time que enfrentará o Corinthians pode ser considerado misto.

Provável Flamengo : Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio, Renê, Cuéllar, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho Gabriel e Lincoln