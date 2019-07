Para manter boa sequência, Corinthians recebe Montevideo Wanderers na Sul-Americana

Corinthians e Montevideo Wanderers se enfrentam nesta quinta-feira (25) às 21h30, na Arena Corinthians, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Dessa maneira, a equipe paulista terá de decidir o confronto fora de casa, no Uruguai, no dia 1° de agosto.

Para ter algum tipo de vantagem na partida decisiva, só a vitória interessa aos comandados de Fábio Carille. Ainda com as ausências de Ralf e Gustagol, o comandante deve entrar em campo com a mesma equipe que enfrentou o Flamengo, no último domingo (21), pelo Brasileirão.

Por outro lado, o Wanderers vem a São Paulo sem a presença de seis jogadores de seu elenco. Mesmo com tantos desfalques, a equipe uruguaia pretende dificultar a vida do Corinthians.

Corinthians em busca de boa sequência:

O Corinthians busca mais uma boa partida para quem sabe embalar no segundo semestre. Desde a volta da Copa América, a equipe ganhou do CSA e empatou com o Flamengo. Apesar do último resultado não ter sido o desejado, a equipe apresentou um bom futebol e ganhou elogios da torcida e de Fábio Carille.

Nesta quarta-feira (24), a comissão técnica comandou treino fechado para a imprensa e finalizou a preparação para o confronto. Com Ralf e Gustagol ainda em processo de recuperação, o comandante alvinegro deve dar sequência à equipe do último domingo.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vagner Love. Técnico: Fábio Carille.

A principal novidade ficou por conta de Ramiro, que está recuperado de dores na coxa direita e também está relacionado para o duelo.

Wanderers desfalcado:

A equipe de Montevideo não poderá contar com seis jogadores de seu elenco. A principal ausência é de Rodrigo Pastorini, atacante de 29 anos e artilheiro do time, com 9 gols em 16 partidas disputadas.

Além dele, Mauro Silvera (goleiro), Francisco Ginella (meia) e Maxi Araujo (defensor) foram convocados para a disputa dos jogos Pan-Americanos, disputados em Lima, no Peru, e também são ausências certas.

Por fim, mais dois jogadores desfalcam os uruguaios: Adrián Colombino, ex-Argentino Juniors, e Axel Muller, ex-Racing-URU. Ambos foram contratados recentemente, mas não tiveram suas inscrições realizadas a tempo na competição.

Provável escalação do Montevideo Wanderes: Ignacio; Barrandeguy; Macaluso, Gastón Bueno e Lucas Morales; Jonathan Barboza, Martínez, Bravo, González e Albarracín; Emiliano Coitiño. Técnico: Román Cuello.