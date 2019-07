América-MG perde para Atlético-GO dentro de casa e amarga a lanterna da Série B

O América-MG não conseguiu acabar com a má fase e foi derrotado por 1 a 0 para o Atlético-GO, no Estádio Independência, na noite dessa sexta-feira (25), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série B.

Logo aos quatro minutos, pênalti para a equipe da casa em cima do volante Juninho. Jonatas Belusso foi para a cobrança, mas o goleiro Kozlinski fez a defesa no canto direito. Aos 23', Belusso perdeu outra grande chance após se infiltrar na área do adversário.

Com mais intensidade e pressão, três minutos depois foi a vez de Felipe Azevedo chegar com perigo. Porém, quem fazia uma boa partida, também, era o goleiro do Dragão. Os visitantes só foram chegar com perigo mesmo aos 39'. Matheuzinho avançou do meio campo e arriscou. A bola passou por cima do gol de Jori.

Na segunda etapa, a equipe de Goiânia entrou mais pilhada. Aos 16', o atacante Pedro Raul escorou de cabeça, mas o meia Jorginho isolou a bola. Querendo respirar no Z-4, Neto Berola fez boa jogada aos 31', entrando na área, mas carimbou a rede do lado de fora.

Nos minutos finais, o Atlético-GO apresentava dificuldades para chegar à meta americana, porém, aos 43', o ponta Nicolas achou Jorginho em boas condições na área e finalmente desencantou, de cabeça. O Coelho até teve uma última chance com o zagueiro Ricardo Silva de cabeça, mas não soube aproveitar e o time americano amargou mais uma partida sem vitória.

Com o resultado, o América é o lanterna do campeonato, com apenas sete pontos. Na próxima rodada, a equipe de Felipe Gonçalves visitará a Ponte Preta, em Campinas, na terça-feira (30), às 20h30. Por outro lado, o Dragão chegou ao G-4 e tem agora 21 pontos. Também no mesmo horário, o Atlético-GO recebe o Operário-PR.