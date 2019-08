Fábio ressalta lição da eliminação para sequência de jogos do Cruzeiro 

O Cruzeiro voltou aos treinos e focado no restante das competições, já que foi eliminado na terça-feira pelo River Plate pela Libertadores. A equipe minera, terá uma semana intensa, no domingo tem o clássico contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro e na quarta-feira pega o Internacional no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Fábio afirmou ter superado a eliminação precoce na principal competição do continente e usou como um incentivo para focar nos próximos objetivos da equipe na temporada.

“A desclassificação é difícil, mas ficou para trás. Tem é de tirar lição. Às vezes a gente não entende de imediato, mas uma hora a gente pode ver claramente que pode ser uma coisa para tirar proveito dentro dessa programação difícil que algumas equipes têm. A eliminação é ruim, mas temos de conquistar força com ela para alcançar nossos objetivos na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, pelo qual temos um clássico no domingo”, afirmou.

O clássico de domingo será de número 62º. Sendo superior e tendo 27 vitórias, 15 empates e 19 derrotas, o goleiro não subestima o rival e afirma que é sempre um prazer jogar contra o Atlético e ressalta o fator de jogar no Independência, estádio que o Galo sempre manda os jogos, mas lembra das vitórias e espera um resultado positivo.

“Clássico a gente já vivenciou vários momentos, é sempre um prazer poder disputá-lo. Todo mundo quer ganhar. No Independência o Atlético-MG se sente mais confortável, mas já conquistamos boas vitórias lá. Se estivermos bem focados, podemos sair de lá com o resultado positivo”, complementou.

O camisa 1 não soube falar sobre uma possível escalação do time para o clássico, deixou claro que por ter outra competição importante na semana o Mano, treinador do Cruzeiro, vai saber montar uma boa equipe titular.

“É difícil falar sobre escalação, temos um jogo superimportante na quarta-feira, é uma responsabilidade grande do técnico. Vamos ver quem está melhor, o atleta deve passar ao treinador como está se sentindo. E precisamos do resultado bom no Brasileiro, voltar a vencer. Vamos ver o que o Mano vai colocar em prática para a gente estar forte para encarar o clássico”, finalizou.