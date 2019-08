Após empate, Carille se mantém neutro: "O resultado foi justo"

Corinthians e Palmeiras se enfrentaram na noite deste domingo (04), na Arena Corinthians, e ficaram no empate por 1x1. Após o fim da partida, o técnico Fábio Carille concedeu entrevista coletiva e analisou o desempenho de sua equipe no clássico.

“Foi um jogo equilibrado, primeiro tempo fomos melhores, segundo eles foram melhores. A gente se expôs para buscar o resultado. Temos que comemorar pela semana, pela entrega e pelo desempenho”, disse o treinador. “Foi um resultado justo, jogo igual, equipes marcando muito, jogadores de criação bem marcados e só aparecendo os contra-ataques", completou.

Questionado sobre uma possível falta de concentração da equipe, ao levar o gol no começo da segunda etapa, Carille afirmou que não houve falta de atenção e disse que o ponto somado com o empate pode ser importante no futuro da competição.

“Não tem como desconcentrar nesses jogos. Tem qualidade do outro lado, jogadores que atacam bem. Não sei com quantos minutos foi o gol, mas é parte do futebol. Não é falta de concentrar. Jogar em casa é sempre importante vencer, mas não dá para desprezar o ponto que lá na frente pode ajudar”, explicou.

O treinador também comentou sobre o pouco tempo que a equipe teve para se preparar para o derby e a influência que o fato teve na partida, visto que o Corinthians jogou quinta-feira (01), no Uruguai, enquanto o Palmeiras jogou dois dias antes, em São Paulo.

“Eles jogaram em casa na terça, a gente fora. Mesmo quando poupa, acaba não treinando. O ideal é tirar o cara e fazer treino físico. É importante descansar, mas não é o ideal. Não faz nada no dia do jogo, depois faz muito pouco quando volta, e isso faz diferença sim. No segundo tempo alguns jogadores caíram fisicamente, e faz parte, era esperado”, analisou Carille.

Por fim, o treinador voltou a dizer que o Corinthians não irá priorizar nenhuma competição no momento, mantendo o discurso de entrevistas anteriores: “Não dá para ter certeza de título, então tem que pensar. Tem confronto bom contra o Fluminense, depois pode ter Independiente, então focamos nas duas competições”.

Agora, o Corinthians se prepara para enfrentar o Goiás, na próxima quarta-feira (07), às 19h:15, também na Arena Corinthians, em partida atrasada válida pela 7ª rodada do Brasileirão.