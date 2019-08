Multicampeão, Dani Alves é apresentado e mira títulos: "No São Paulo não vai ser diferente"

Daniel Alves foi apresentado oficialmente na noite desta terça-feira (06) no estádio do Morumbi em uma festa especial com a presença da torcida. Antes de vestir a camisa 10 no gramado, o novo contratado do São Paulo concedeu entrevista no salão nobre do estádio.

A contratação do atleta mexeu com a empolgação do torcedor, muitos tratando até como salvador da pátria tricolor. Daniel Alves minimizou o peso de sua contratação, porém disse que vai brigar por títulos:

"Acredito que não tem risco, porque não tem salvados da pátria, ainda mais eu. O que trago para os meus companheiros e a qualidade que temos no grupo é a experiência e o faro de campeão. Onde passei conquistei alguma coisa e aqui no São Paulo não vai ser diferente. Brinquei com o Pato hoje que a gente tem mais chance de títulos, só falei para ele que não me garfe. Por onde passei deixei títulos. Todos os clubes passam por transições, mas aspirar e tentar ser melhor. Eu venho para contribuir para o São Paulo ganhar, ser pioneiro e que seja um clube que inspire outros clubes em estratégia e por isso estou aqui".

Muitos trataram a contratação de Daniel Alves como a maior transferência do futebol brasileiro, mais uma vez o novo Camisa 10 do São Paulo, foi modesto negando a afirmação:

"Eu acredito que para o futebol brasileiro pode ser uma coisa grande "eu, Daniel Alves", mas para mim não. Muitos jogadores maiores que eu já voltaram para o Brasil e se eu falar aqui não vai acabar hoje. A começar pelo Romário e aí vai. O que posso dizer é que o São Paulo e o Brasil contratou um dos jogadores mais profissionais, disciplinados. Não é uma profissão fácil, de brincadeira e não quero que a expectativa seja maior que minhas retensões. Se coloca a expectativa lá em cima pode chegar lá frente e não ser isso. Acredito que o futebol contratou outros grande jogadores, como o Filipe, que acabou de chegar", comentou.

Daniel Alves passou muitos anos no futebol europeu, principalmente no Espanhol, terra de Juanfran, novo reforço do São Paulo. Companheiro de posição, o Brasileiro se comprometeu a ajudar o ex-jogador do Atlético de Madrid

"Me coloquei a disposição para ajudar, uma pessoa que está mudando de país e isso requer uma atenção importante. O São Paulo está adquirindo uma contratação muito boa, um jogador muito bom taticamente. Tem o um contra um muito forte e vai agregar muito ao São Paulo. O São Paulo está muito assertivo em suas contratações, não que antes não foi, mas agora está trazendo campeões que podem aportar esse espírito. Em jogador jovens trazer esse espírito e com essa grandeza do São Paulo eles podem fazer o nome deles".

Após disputar a Copa América e ser escolhido como melhor jogador, Daniel Alves ficou um tempo parado, por isso não deve atuar na próxima rodada contra o Santos. Mas segundo o próprio jogador, está sobrando vontade de entrar em campo:

Eu estava enchendo o saco do Raí e do Lugano que eu queria sentir esse jogo do São Paulo. Eu não sei o que eles acham, mas pedi uns minutos. Espero que eles me ouçam. Eu venho aqui para ajudar e fazer as coisas um pouquinho melhor", finalizou