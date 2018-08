Sigam o novo líder: São Paulo vence Vasco no Morumbi e assume ponta do Brasileirão

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Morumbi em São Paulo.

Na tarde desse domingo (05) São Paulo e Vasco disputavam no estádio de Morumbi, a partida válida pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo onde o São Paulo manteve o domínio do início ao fim, o Tricolor paulista conseguiu uma vitória, e temporariamente liderar da competição por um ponto.

O time paulista teve um bom primeiro tempo, com as jogadas mais organizadas e com as chances mais claras de gol. O São Paulo entrou em campo decidido que jogaria a altura para assumir a liderança nessa rodada, e mostrou isso fazendo gol com apenas 2 minutos de partida. Com Rojas, que marcou seu primeiro gol com a camisa do do São Paulo, o Tricolor abriu o marcador com o seu pé esquerdo mandando a bola para dentro das redes. E com isso, mostrou sua dominação armazenando as jogadas mais perigosas e chegando mais perto e arriscando bastante no gol do goleiro Martín Silva.

O Vasco sofreu por ter levado gol cedo, e não assustou muito o mandante. Tendo somente uma chance clara de gol com Luiz Gustavo, que cabeceou do meio da área e o goleio Sidão conseguiu defender e mandar para escanteio. O técnico Jorginho foi visto o tempo todo agitado dando comandos para sua equipe para que sua defesa pudesse aguentar as chegadas muito perigosas do São Paulo.

Mas na segunda etapa, o Vasco recuperou sua confiança e com uma jogada iniciada pelo lado direito, Pikachu, com uma passe em profundidade de Giovanni Augusto, se encontrou livre para marcar e empatar a partida no Morumbi.

Com o empate, o São Paulo se viu na pressa de empatar o jogo e começou a errar muitos passes fazendo com que o adversário jogasse através dos seus erros e conseguissem boas oportunidades de ataque fazendo o Sidão trabalhar bastante no segundo tempo.

Mas aos 36 minutos do segundo tempo, com um cruzamento feito por Everton, Tréllez cabeceou, livre no meio da área, no ângulo do gol defendido pelo Vasco, fazendo com o que o goleiro Martín Silva só olhasse a bola entrando dentro do gol.

Mesmo com a grande melhora do clube cruz-maltino no segundo tempo, o São Paulo teve o mérito de aproveitar uma grande chance que apareceu no final da segunda etapa e não desperdiçou a oportunidade de botar o Flamengo na vice-liderança.

Com o Morumbi lotado,com mais de 53 mil torcedores presentes,com a forca de sua torcida o São Paulo conquista mais uma vitória e chega na liderança após 123 rodadas sem saber o que é estar na liderança do campeonato.

O Tricolor entra em campo no próximo domingo (12), contra o Sport na Ilha do Retiro às 16h pela 18° rodada do Brasileirão. O Vasco enfrenta a LDU, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira (9), em São Januário.