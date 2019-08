Com foco no trabalho físico, elenco do América-MG se reapresenta no Lanna Drumond

Na manhã desta quinta-feira (08), o elenco do América-MG se reapresentou no CT Lanna Drumond. Os atletas, que receberam folga após a vitória por 4 a 3 sobre o Londrina, voltaram às atividades dando início a uma semana de treinamentos até o confronto com o Cuiabá-MT, no próximo sábado (17), na Arena Independência, pela 15° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Pela primeira vez, desde que assumiu o comando da equipe Alviverde, o técnico Felipe Conceição terá tempo hábil para treinar e corrigir os erros. Em momento de reação no torneio, o ambiente no CT é de descontração e alívio. Vindo de sequência de jogos fora de casa, a preocupação da comissão técnica é recuperar a condição física do atletas.

Os jogadores que tiveram maior participação nos últimos jogos fizeram apenas atividades regenerativas. Os demais atletas fizeram, inicialmente, um trabalho físico na academia. Em seguida, Felipe Conceição comandou trabalhos com bola em espaço reduzido, foco no aperfeiçoamento dos passes e da tomada de decisão.

Foto: Estevão Germano / América

No próximo jogo, Felipe Conceição tem à sua disposição o zagueiro Ricardo Silva, o capitão retorna de suspensão pelo terceiro cartão amarelo; todavia, o zagueiro Pedrão é desfalque, pelo mesmo motivo. Em entrevista coletiva, Ricardo ressaltou a importância do tempo de trabalho que o time terá pela frente.

"Nós vínhamos de uma pegada de jogos, sem treinamento, será importante para que possamos afinar o que o professor Felipe tem pedido, pois desde que ele assumiu, ele não teve tempo para trabalhar e dar o ajuste final. Com esse período vamos assimilar tudo que ele vem passando, para que possamos continuar nessa crescente que estamos", comentou o zagueiro.

Com a vitória sobre o Londrina, temporariamente, o América dorme fora da zona de rebaixamento, na 16° colocação, com 14 pontos. Porém, depende de outros resultados para deixar de vez a zona da degola. Ricardo Silva afirma que a meta do Alviverde é dar um passo de cada vez rumo ao acesso.

"O momento é passo a passo, sair desse momento o qual nós estávamos passando, de dificuldades, de peleja, de lutas... e a maré vindo ao contrário. Já podemos sentir a maré mudando, vindo a nosso favor. É continuar nessa pegada, nesse ritmo, para que possamos passo a passo nos afastar da parte de baixo, e olhar pra cima", concluiu.

Visando a recuperação no torneio, o América tem pela frente o Cuiabá-MT, no sábado (17), às 19h, novamente, na Arena Independência, jogo válido pela 16° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Os atletas do América retomam a preparação nesta sexta-feira, às 8h30, no CT Lanna Drumond.