De 'afastado' a artilheiro: Júnior Viçosa dá volta por cima no América-MG

Viçosa is back! Foi assim que o torcedor americano contemplou os dois gols anotados pelo centroavante na vitória por 4 a 3 sobre o Londrina, na última terça-feira (06), no estádio Independência, jogo válido pela 14° rodada da competição. A última fez que o jogador balançou as redes foi em 9 de março, pelo Estadual.

Júnior Viçosa é artilheiro do time com 6 gols marcados, sendo quatro no Campeonato Mineiro e dois gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Titular absoluto e peça chave no comando de Givanildo Oliveira, o atacante passou por um período instável no Alviverde.

Tempos difíceis

O centroavante ficou 24 dias treinando separado do grupo na intertemporada. Treinava em horários diferentes do restante do grupo, porque não estava nos planos do técnico Maurício Barbieri, um fato inédito na carreira. À época, de acordo com o clube, o atacante estava sendo 'preservado', pois tinha negociações em andamento com outras equipe. Com a efetivação do novo treinador, Viçosa foi reintegrado ao time principal e voltou a ser relacionado para os jogos.

Na estreia de Felipe Conceição à frente do Coelho, na partida contra o Vila Nova-GO, o atleta entrou no fim da partida, aos 42 minutos do segundo tempo. Nos jogos seguintes contra Atlético-GO, Ponte Preta e Paraná, esteve em campo por mais tempo, mas não balançou as redes. Contra o Oeste, o camisa 33 não entrou em campo.

Foto: Mourão Panda / América

Jonatas Belusso vinha como a principal opção do treinador no ataque. No período de 10 jogos, o camisa 19 marcou apenas um gol, na vitória por 3 a 1 diante do CRB-AL. Belusso, sofreu um trauma cervical na partida contra o Paraná. Com a lesão, Júnior Viçosa recebeu a oportunidade de estar entre os 11 iniciais no duelo contra o Londrina. Viçosa correspondeu à altura, e balançou as redes duas vezes.

Para o duelo com o Cuiabá-MT, Felipe Conceição terá 'dor de cabeça boa' para escalar o time, a disputa sadia pelo comando de ataque, entre Júnior Viçosa e Jonatas Belusso segue. O duelo pela artilharia também se mantém, Felipe Azevedo tem 4 gols anotados com a camisa alviverde.

Confira os números de Júnior Viçosa

Campeonato Partidas Gols Assistências Série B 7 2 0 Campeonato Mineiro 13 4 2 Copa do Brasil 2 0 0 Total 22 6 2



O América-MG volta a campo no sábado (17), contra o Cuiabá-MT pela décima sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência.