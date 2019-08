Corinthians anuncia Estrella Galicia como nova patrocinadora da equipe feminina 

O futebol feminino vive talvez seu melhor momento. Apesar das disparidades de salário e premiação com relação ao futebol masculino ainda existirem, as mulheres também estão buscando seu espaço nesse esporte, e com isso, a popularidade da modalidade está aumentando.

Na Copa do Mundo, por exemplo, as entradas para abertura, semifinais e final esgotaram-se em 48 horas, e antes mesmo do torneio começar foram vendidos mais de 800 mil ingressos.

Além dessa tendência mundial, o Corinthians sempre foi pioneiro no futebol feminino, com equipes fortes, investimento e apoio. Como resultado, a equipe vem conquistando títulos importantes – Libertadores e Campeonato Brasileiro só no ano passado – e quatro atletas da equipe foram convocadas para defender a seleção brasileira durante a Copa do Mundo.

Nesta sexta-feira (09), o Corinthians confirmou a Estrella Galicia como a nova patrocinadora do time feminino. A marca de cerveja que já patrocinava a equipe masculina, ampliou a parceria com o clube, selando um contrato válido até 31 dezembro de 2021.

O patrocínio ficará estampado nos ombros do uniforme de treino das meninas alvinegras, e também será exposto em placas no centro de treinamento e em outras atividades.

A Estrella Galicia chegou ao Parque São Jorge em 2016 para apoiar o futebol masculino, com um contrato inicial de três anos, que também já havia sido ampliado até 2021.

"Em primeiro lugar é uma honra podermos ser parceiros do time feminino do Corinthians. Será um sucesso e teremos grande visibilidade junto ao clube que ajudou a projetar a notoriedade de nossa marca no futebol brasileiro. Assim como o Timão, a nossa empresa é centenária e tem valores em comum como paixão, inovação, talento e superação", disse o diretor da Estrella Galicia Brasil, Juan Paz.

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, destacou a importância do anúncio para a defesa da igualdade de gênero no esporte.

"É com muita alegria que ampliamos o escopo da parceria com a Estrella Galicia, agora no Futebol Feminino, categoria na qual o Corinthians é pioneiro e ano após ano conquista títulos importantes. Tenho certeza que a modalidade irá se beneficiar muito com a entrada da marca na defesa da diversidade e equidade de gênero e irá se tornar algo cada vez maior", disse Andrés.

Para marcar o início do patrocínio, o vídeo "Loucas por ti Corinthians" foi criado pela agência VML e faz homenagem à resistência do futebol feminino no Brasil. Com estreia nesta sexta (09), nas redes sociais do clube, a comunicação também reforça o posicionamento da marca "Estrella Galicia, Resistência Cervejeira desde 1906".

Veja abaixo o vídeo de divulgação da parceria: