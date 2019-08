Roger Machado exalta equílibrio, vê resultado como justo e comemora empate

Bahia e Palmeiras não sairam do empate em partida realizada nesse domingo (11). 2 a 2 foi o placar final de um jogo cheio de polêmicas e reclamações em relação a arbitragem do mineiro Igor Junio Benevenuto e ao VAR, comandado por Ricardo Marques Ribeiro.

Dudu e Gilberto foram os autores dos quatro gols do jogo.

Terminada a partida, o técnico Roger Machado declarou que o resultado foi justo e que houve alternância de domínio entre as equipes.

"Jogo equilibrado no geral. O Palmeiras naturalmente, por jogar em casa e pela dificuldade que a gente teve, principalmente no início da partida em ter paciência e confiança para circular a bola. Nós circulamos no nosso campo, mas não atacamos em profundidade."

Roger falou ainda sobre as expulsões de Felipe Melo e Gregore e como elas influenciaram no resultado final da partida. Segundo o treinador, o tricolor poderia ter saído vitorioso se continuasse com 11 em campo.

"Quando estávamos em igualdade numérica, o Palmeiras teve oportunidade de fazer o segundo gol. Quando ficou com um a menos, nós tivemos a oportunidade de gol, empatamos. E sofremos o gol com um a mais, numa jogada de lateral, um mal posicionamento defensivo. A gente comemora esse ponto fora, mas, se tivéssemos ficado com a superioridade numérica, com 10 minutos de jogo, talvez a gente tivesse uma sorte maior."

O Bahia volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo (18) contra o Goiás na Fonte Nova. Enquanto o Palmeiras vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio no sábado (17).