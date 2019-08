Com show de Arrascaeta, Flamengo derrota Grêmio no Maracanã

Flamengo e Grêmio se enfrentaram, neste sábado (10), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Tricolor por 3 a 1, com gols de Willian Arão, De Arrascaeta e Everton Ribeiro. Galhardo descontou para os gremistas.

Mesmo jogando fora de casa, o Grêmio não se intimidou e criou a primeira oportunidade de gol da partida, aos 18 minutos. Luan cruzou na área, Diego Alves se atrapalhou e Luciano ficou com o rebote, mas finalizou fraco e facilitou para a defesa do goleiro Rubro-Negro.

A resposta do Flamengo veio logo na sequência. De Arrascaeta cruzou na linha de fundo. A bola passou por Julio César e Paulo Miranda, de cabeça, mandou para escanteio.

Os donos da casa abriram o placar aos 28 minutos. De Arrascaeta percebeu que Willian Arão infiltrava a área adversária e enfiou a bola para o jogador. O volante finalizou de primeira com a perna esquerda, a bola foi no ângulo e inaugurou o marcador do Maracanã.

Após o gol da equipe carioca, a partida ficou muito amarrada. Os times tentavam alguma jogada, porém as defesas se saíam melhor.

No final do primeiro tempo, com auxílio do VAR, a arbitragem marcou pênalti, alegando que o zagueiro Pablo Marí puxou a camisa de David Braz. Galhardo foi para a cobrança e converteu para o Grêmio, deixando tudo igual.

O Flamengo começou com tudo na segunda etapa. Aos dois minutos, Berrío cruzou e encontrou Bruno Henrique na área. Apesar da boa chance, o atacante errou a cabeçada, a bola tocou no ombro do atleta e foi para linha de fundo.

Entretanto, após dois minutos, De Arrascaeta colocou o Fla na vantagem. Bruno Henrique fez bela jogada individual pela esquerda, finalizou e a bola explodiu na trave. De Arrascaeta aproveitou o rebote e, com o gol vazio, fez o segundo para os cariocas.

Aos 10 minutos, mais uma ótima chance para o Rubro-Negro. Rafinha avançou pela direita e mandou na área. De cabeça, De Arrascaeta quase ampliou para o Flamengo, mas bola foi para fora. Dois minutos depois, Gérson arriscou de fora uma pancada, e a bola explodiu no travessão.

O Flamengo teve mais uma oportunidade de ampliar aos 31. Pela esquerda, Bruno Henrique passou por Paulo Miranda e cruzou. Everton Ribeiro deixou a bola passar e De Arrascaeta finalizou, mas Julio César espalmou para escanteio.

Quatro minutos mais tarde, após troca de passes do time Rubro-Negro, Willian Arão cruza na direita e encontra De Arrascaeta. O meia finalizou e Julio César, mais uma vez, evita o terceiro gol do Flamengo.

Nos acréscimos, o Fla ampliou. Everton Ribeiro recebeu pela direita, se livrou da marcação e finalizou no canto esquerdo de Julio César.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 27 pontos, um a menos que o Palmeiras, vice-líder da competição. Enquanto isso, o Grêmio segue na 13ª posição. Dependendo do resultado dos jogos de Fortaleza e Vasco, o Tricolor pode terminar a rodada na 15ª colocação.