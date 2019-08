Atacante do Internacional e meia do São Paulo chegam para os times Sub-15 e Sub-17 do Avaí

O Avaí acertou, durante as férias de meio de ano, a contratação de duas promessas para suas categorias de base. O atacante Estevão, ex-Internacional, chega para o time Sub-15, enquanto o meia Miguel Prado, ex-São Paulo, jogará pela equipe Sub-17.



Os garotos assinaram contrato de formação, que garante ao Leão os direitos até cada atleta completar 20 anos. Mas a tendência é que, em caso de destaque nas competições disputadas, um acordo definitivo deva ser assinado antes.



"Estou muito feliz por ter chegado ao Avaí. Aqui é um clube que joga as principais competições do país e que acredita na base. O que o clube ofereceu permitirá que eu evolua bastante com essa camisa", disse Miguel.



O atacante Estevão também não escondeu a empolgação por jogar em Florianópolis. Para ele, a estrutura do Leão não fica atrás do Internacional.



"O que o Avaí tem para os garotos da base está no mesmo nível do Internacional. Aqui temos tudo do bom e do melhor. Estou ansioso em poder jogar logo e mostrar que a diretoria pode confiar em mim para o futuro", falou.



Os novos reforços devem estrear já neste final de semana. Contra o Metropolitano, o Sub-15 entra em campo às 13h30. Logo na sequência é a vez do Sub-17 enfrentar a equipe de Blumenau pelo campeonato estadual.