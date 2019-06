Apresentado oficialmente, Valentim destaca pontos positivos do Avaí: "Time organizado"

Alberto Valentim foi apresentado nesta quarta-feira (19) como novo treinador do Avaí. O mineiro de 44 anos chega ao clube catarinense com o objetivo de se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. O Leão da Ilha ocupa a a lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos, em nove jogos.

Logo de cara, Valentim agradeceu pela oportunidade e revelou que o ex-treinador da equipe, Geninho, o indicou para assumir o cargo. O treinador também fez um balanço sobre o momento da sua carreira.

"Recebi ligação do Geninho perguntando onde estava e disse que ficaria no Rio até aparecer uma proposta e ele disse que acabava de parecer que estava se desligando e me indicou. Alguns minutos depois tive ligação do presidente sobre o interesse. Meu agente manteve a conversa e estou aqui para dirigir Avaí neste segundo semestre, importante para nós" disse o novo treinador do Leão.

Questionado sobre a situação do Avaí, o treinador não escondeu que a situação é difícil e que acredita na reação para se manter na primeira divisão do futebol brasileiro.

"Temos de ser realistas. O Avaí se encontra em situação difícil. A ótima conversa com o Geninho e que conheço do Avaí, tendo as sessões de treinamento e ver como reforçar a equipe. Venho acreditando na reação. Vamos trabalhar muito a partir de segunda-feira, para que cresçamos juntos, para que os jogadores peguem a forma que gosta. Estes dias serão importante. Acredito que temos de treinar muito, os jogadores terão de se entregar muito nos treinos, para assim conseguir as vitórias."

Perguntado sobre o elenco, Valentim relembrou os encontros com a equipe, quando comandava o Vasco, e elogiou bastante o Leão da Ilha. O treinador também falou sobre a sua estreia, diante do Fortaleza.

"Enfrentei o Avaí duas vezes, jogos difícil, com o Vasco na Copa do Brasil. Mesmo vencendo os dois jogos, foram partidas difíceis. Time organizado, com padrão de jogo estabelecido. O que espero encontrar, e o Geninho tinha me passado. O ponto de partida é trabalhar mais. Vamos conversar com a diretoria sobre elenco, se a gente consegue fortalecer bem, será feito com calma, preciso conhecer o elenco, ele me conhecer. A intertemporada será importante, pensando em 20 sessões de treino pensando na reestreia contra o Fortaleza."