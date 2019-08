Cuéllar recebe proposta do futebol árabe e sinaliza saída do Flamengo

Gustavo Cuéllar está perto de dar adeus ao Flamengo. Jogador do Rubro-Negro desde 2016, o atleta recebeu uma proposta de R$ 35 milhões do Al Hilal, clube da Arábia Saudita e ex-time do comandante português Jorge Jesus, atual treinador do clube carioca. A diretoria, que já foi avisada oficialmente pela equipe asiática do interesse pelo volante colombiano, conversou com Cuéllar. Em consenso, as duas partes decidiram por avançar nas negociações.

O Deportivo Cali, detentor de cerca de 30% dos direitos econômicos do atleta, é a única parte do negócio que precisa entrar em acordo com o empresário do volante, Gianfranco Petruzziello — neste momento está na Colômbia resolvendo os entraves para concretizar a venda. Sobre os valores contratuais, caso a transferência aconteça, Cuéllar terá vínculo com os árabes até o meio do ano de 2022, com reajuste salarial três vezes maior do que recebe no Flamengo.

Além da independência financeira, outro fator que contribui para a saída do atleta é o baixo prestígio de Jorge Jesus pelo colombiano, que amargou a reserva durante partidas importantes do Flamengo na temporada. Contra o Emelec (no Equador), pelas oitavas de final da Libertadores, e contra o Athletico-PR (em Curitiba), pelas quartas de final da Copa do Brasil, o volante foi pouco utilizado, demonstrando clara insatisfação ao ser preterido na disputa da posição com Willian Arão.

Cuéllar, após dar sinal positivo para o andamento da venda, comunicou ao elenco que deve sair nos próximos dias. Sua participação no clássico contra o Vasco, sábado pelo Brasileirão, ainda é incerta e tende a não ocorrer. Mesmo identificado com a torcida do Flamengo, o atleta acredita que está na hora de ir para um mercado mais atrativo do ponto de vista financeiro. Durante a passagem pelo Rubro-Negro, ele participou de 168 partidas, anotou dois gols e conquistou os Campeonatos Cariocas de 2017 e 2019.