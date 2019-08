Gabigol sonha em voltar à Seleção e torce por ‘final feliz’ entre Balotelli e Flamengo

Assunto mais comentado na Gávea, a chegada de Mario Balotelli ao Flamengo é tida como quase certa. Ainda mais agora, com a ida de dirigentes cariocas à Europa para conversar com o jogador italiano. Assim, falar do astro europeu durante a coletiva de Gabriel Barbosa, nesta terça-feira (13), é inevitável.

Logo na primeira pergunta ao atacante sensação do Fla em 2019, o tema "Super Mario" veio à tona. Gabigol revelou que vem conversando com o italiano recentemente mesmo sem ter o conhecido na sua passagem pela Europa.

"Conversamos por redes sociais, depois por telefone. Ele pergunta como estou aqui, como ele está lá. Agora, sabendo que o Marcos (vice-presidente flamenguista) está lá, torcemos por um final feliz. Que seja uma decisão do coração dele. Tem se mostrado uma pessoa humilde, tranquila. Espero que venha."

Sabendo do tamanho do Flamengo, Gabriel disse que não precisa fazer propagando do clube carioca a Mario.

"Flamengo é muito grande, e hoje tem internet para ele tirar as dúvidas. Conversamos como amigos. Claro que falamos sobre Flamengo, Rio de Janeiro... sobre coisas normais de pessoas que podem vir a jogar juntos."

Agora esquece o Balotelli. Foca no Fla!

Desfalque rubro-negro nos último jogos, Gabriel diz estar ‘200% preparado’ para retomar as atividades dentro de campo. Aliás, Gabriel ou Gabigol?

"Respeito a opinião de todo mundo. Não vejo problema de me chamarem de Gabriel, Gabriel Barbosa, Gabi... Não entro em polêmica. Meus números falam mais do que qualquer coisa."

Artilheiro do Flamengo no ano, tanto a torcida quanto a diretoria vive a expectativa da permanência no time carioca. Logo, o atacante falou sobre seu futuro.

"São decisões que vão acontecer durante o ano. Não tem nada definido ainda se fico ou vou. Estou focado no jogo de sábado. Estou muito feliz no Flamengo, tenho contrato com a Inter de Milão também."

Ao ser questionado se 2019 vem sendo o melhor ano de sua carreira, Gabriel não teve dúvidas ao dizer que é, sim, a temporada de maior sucesso. Também sonha em voltar à Seleção Brasileira.

"No Santos tive um ano especial. Por tudo que estou vivendo aqui, acho que é meu melhor momento. O Mister (Jorge Jesus) tem me feito crescer. Sim, é meu melhor momento. Minha expectativa é boa (por Seleção), mas deixo isso com Tite. É um sonho voltar. Ano passado foi muito especial após não jogar muito na Inter e Benfica. Mas por tudo que tenho vivido aqui, acho que tem sido meu melhor momento. Até por tudo que têm me ajudado, pelo Mister. Atuo com jogadores que nunca imaginei. Sim, é meu melhor momento."

Clássico contra o Vasco e Inter pela Libertadores

"Nosso foco é no sábado. Pensamos no Vasco agora. São dois grandes jogos pela frente. Queremos sair vencedores. Sobre quarta, o Guerrero é um grande jogador. Sou muito fã dele. Não temos características parecidas, é difícil de comparar. Ele é mais de área."

O próximo confronto do Fla é justamente o clássico carioca diante do maior rival: o Vasco da Gama. No Mané Garrincha, em Brasília, rubro-negros e cruz-maltinos jogam às 19h do sábado (17). Em seguida, na quarta-feira (21), às 21h30, o Flamengo recebe o Internacional pelas quartas da Libertadores.

Confira a coletiva completa: