Após entrar no Z-4, Fluminense comunica demissão de Fernando Diniz

O Fluminense anunciou na manhã desta segunda-feira (19) a demissão do técnico Fernando Diniz, após a derrota para o CSA. O clube ainda busca um novo comandante. Enquanto isso, o auxiliar técnico Marcão ficará responsável.

Fernando Diniz iniciou a temporada no clube das Laranjeiras e no total fez 44 jogos, porém não aguentou os resultados negativos, a derrota na última rodada foi a 9ª no Campeonato Brasileiro e o que fez o Fluminense entrar na zona de rebaixamento.

O Treinador usou as redes sociais para se despedir do clube. Confira a nota de Fernando Diniz:

"Quero me posicionar sobre minha saída do Fluminense Football Club. Foram mais de 44 jogos no comando dessa equipe, que carrega uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro. Saio da mesma maneira que entrei, de cabeça erguida. Durante esses oito meses e pouco de trabalho, retomamos a confiança do clube, que voltou a figurar próximo ao topo nas competições. O grupo acreditou e, graças a isso, foram uma final pela Taça Guanabara - Campeonato Carioca, chegando longe pela Copa do Brasil - oitavas de final, além da classificação para as quartas de final pela Copa Sul-americana CONMEBOL. Infelizmente não alcancei o ápice no Campeonato Brasileiro, onde pelo que entendo de futebol e conheço o grupo, bem sei que podem irem mais longe e que muito breve sairá dessa zona do desconforto, pois o elenco é forte, é talentoso, além de tudo é um Time de Guerreiros. Agradeço ao presidente Mário Bittencourt, pela confiança e por todo o apoio durante este período em que estive aqui. Não posso esquecer de mencionar também esta comissão técnica fixa, que sempre esteve comigo e me apoiou durante as decisões. Obrigado também Celso Barros, Heraldo Lunes, à comissão técnica, à diretoria e todos os funcionários, o meu muito obrigado. Vocês acreditaram desde o início em nosso trabalho e é isso que me deixa feliz. Valeu, Fluminense!"