Com direito a golaço de Scarpa e expulsão de Felipe Melo, Palmeiras vence Grêmio na Libertadores

A primeira partida das quartas de final da Libertadores entre Palmeiras e Grêmio foi digna ao torneio, o Tricolor Gaúcho pressionou o jogo inteiro, mas com um golaço de Gustavo Scarpa, o Verdão abriu vantagem no confronto e terá a vantagem no segundo jogo.

O primeiro tempo começou movimentado, quem teve a primeira chance foi o Palmeiras logo aos quatro minutos, em uma cobrança de lateral na área, a bola sobrou para Dudu que finalizou por cima do gol. Três minutos mais tarde, foi a vez do Grêmio responder com Jean Pyerre que arrematou de fora da área e a bola passou muito perto do gol.

Como uma partida de Libertadores, as duas equipes estavam nervosas, o Grêmio tinha a posse de bola, enquanto o Palmeiras esperava o contra-ataque, porém nenhuma das duas equipes conseguiu criar chances de gol, por conta da forte defesa Alviverde e o time paulista que errava muitos passes.

A bola parada foi fundamental, aos 30 minutos em cobrança de falta ensaiada, Gustavo Scarpa mandou um foguete no ângulo de Paulo Victor que não alcançou a bola, e o Palmeiras abriu o placar com um golaço.

Após o gol do Palmeiras, o roteiro do jogo continuou o mesmo, porém mais intenso, por estar jogando em casa e atrás no placar, o Grêmio aumentou sua pressão e o Palmeiras se defendia como podia e apostava no contra-golpe, porém sem efetividade até o final da primeira etapa.

O Palmeiras começou pressionando no segundo tempo, utilizando bastante o cruzamento, logo aos três minutos, Dudu, na segunda trave, cabeceou no contrapé do goleiro, o qual fez excelente defesa. No minuto seguinte, em cobrança de escanteio, foi a vez de Luiz Adriano desviar de cabeça e levar perigo ao gol de Paulo Victor.

A equipe do Grêmio avançou com tudo para o ataque em busca do empate, mas sofria bastante para furar a defesa do Palmeiras e criar chances de gol . O Palmeiras apostava no contra-ataque e teve a oportunidade clara aos 18 minutos quando Willian disparou pelo meio e abriu na ponta direita para Dudu, que chutou em cima da defesa. O Grêmio criou uma excelente chance aos 24 minutos, quando Éverton aproveitou a falha da defesa do Palmeiras e finalizou forte, o goleiro do Alviverde fez boa defesa.

Apesar de estar sofrendo pressão, o Palmeiras era mais perigoso na partida, aos 30 minutos Dudu recebeu dentro da área e mandou uma bomba, a bola explodiu na trave. Minutos depois, o jogo se complicou mais ainda para o Palmeiras, quando Felipe Melo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com a expulsão o Grêmio foi com todos os jogadores para o ataque, o Palmeiras com 10 jogadores no seu campo de defesa. Aos 38 minutos, Matheus Henrique arriscou de esquerda, a bola passou perto do gol. Os donos da casa continuaram pressionando, aos 40 Jean Pyerre tentou mais um chute de longe, a bola passou muito perto do goleiro Weverton. Com o passar do tempo, os jogadores do Tricolor ficaram mais nervosos e não conseguiam furar a defesa do Palmeiras que aguentou até o apito final do árbitro.