Goiás busca encerrar jejum de vitórias na Série A contra reservas do Internacional

Em momentos diferentes no campeonato, Goiás e Internacional se enfrentam no estádio Serra Dourada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Confronto acontece às 16h, no horário de Brasília. O Goiás está em 13º lugar com 18 pontos somados na competição, enquanto o Internacional detém a 7ª colocação com 24 pontos conquistados no Brasileirão.

Goiás busca voltar a vencer

Contando apenas o Campeonato Brasileiro, o Esmeraldino não vence desde a 9ª rodada, quando bateu o Atlhetico-PR em casa por 2 a 1. De lá para cá, já são seis jogos sem saber o que é vitória. Neste meio tempo teve goleadas sofridas, mudança de treinador. Agora Ney Franco é quem tem o comando.

Para a partida contra o Internacional, o técnico Ney Franco deve mudar o esquema tático de sua equipe colocando dois homens de ataque, Kayke e o experiente Rafael Moura.

A Provável escalação do Goiás conta com : Tadeu; Yago Felipe (Yago Rocha), Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Léo Sena, Geovane, Marcelo Hermes e Michael; Kayke e Rafael Moura. Técnico: Ney Franco.

Internacional focado na Libertadores

Após a derrota no meio de semana, na primeira partida, das quartas de final da Libertadores, o Internacional está com foco máximo para reverter o revés de 2 a 0 para o Flamengo. Por isso a equipe deve entrar com um time alternativo no confronto com o Goiás.

O técnico Odair Hellmann entrará com o time todo reserva para a partida e não poderá contar com o Rafael Sobis com dores musculares, sinal de desgaste da partida do meio de semana.

O Internacional deve ir a campo com: Danilo Fernandes; Zeca, Klaus (Fuchs), Emerson Santos e Natanael; Rithely, Bruno Silva, Nonato, Sarrafiore, Wellington Silva; Tréllez.