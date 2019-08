Novo líder! Fora de casa, Flamengo derrota Ceará com pintura de Arrascaeta

Liderança alcançada pelo Flamengo com autoridade! Após ver seus rivais pelo topo tropeçarem na 16ª rodada do Brasileirão, o Fla não decepcionou a torcida rubro-negra e saiu da Arena Castelão com mais três pontos. A vitória sobre o Ceará aconteceu graças aos gols de Pablo Marí e Gabigol, além da pintura de Arrascaeta no último lance ao acertar uma bicicleta da entrada da área no ângulo.

A atuação flamenguista foi digna de elogios. Um time leve desde o primeiro minuto de jogo. Demonstrando entrosamento pouco visto em times brasileiros, o ataque carioca jogou o suficiente para fazer o placar. E a pintura do uruguaio? Com chave de ouro, Arrascaeta acertou uma bela bicicleta antes do apito final para premiar a "invasão rubro-negra" nas arquibancadas do Castelão.

Dois gols antes do intervalo

Na primeira etapa, a posse de bola ficou equilibrada: 50% para cada clube, mas foi o Flamengo quem começou pressionando. Em um desses ataques, Pablo Marí aproveitou assistência curta de Berrío e soltou a bomba do meio da área para abrir o placar aos 22 minutos. O zagueiro espanhol indo à área logo no começo do jogo já demonstrava o ímpeto ofensivo carioca.

Com 12 gols, Gabigol segue sendo artilheiro isolado, quatro a mais que Sasha, que tem oito (Foto: Alexandre Vidal / CRF)

Sem se acanhar, o Ceará não deixou de incomodar os visitantes, mas tudo fiou mais difícil com o segundo gol rubro-negro, aos 35', com Gabigol, que também chutou forte para balançar as redes. Aí, o Vozão ficou desnorteado e já não conseguia transpor com facilidade a defesa do recém-líder do Brasileirão.

Púskas?

Depois do intervalo, o Flamengo não se satisfez com o 2 a 0 e seguiu atacando. Mas, com vontade e sem muita qualidade, o Ceará não se acovardava e também buscava seu gol. Isso fez com que o jogo ficasse aberto. E depois de Gabriel Barbosa perder uma chance, os mandantes chegaram com Thiago Galhardo aos 25', porém sem mudar o marcador.

Quando tudo parecia se encerrar com no nordeste brasileiro, aparece a obra-prima de Arrascaeta. O uruguaio recebeu assistência glamourosa de Rafinha e mandou de bicicleta da entrada da área: a bola cruzou e foi direto ao ângulo esquerdo o goleiro Diogo Silva, que pulou, mas passou longe de defender.

E agora?

Fazendo sua missão em busca da liderança do campeonato, o Flamengo conquistou mais três pontos e chegou aos 33, passando o Santos no saldo de gols (+17 do FLA e +11 do SAN). Na segunda metade da tabela, o Ceará continua com 20 pontos, em 13º.

Na próxima rodada, o Mengão recebe o Palmeiras no Maracanã, às 16h do domingo (01), porém, antes, tem a volta das quartas de Libertadores diante do Internacional, na quarta-feira (28), no Sul. O Vozão visita o Athletico no sábado (31), às 19h.