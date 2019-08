Ajudante e artista: Rafinha e Arrascaeta comentam o golaço de bicicleta

O Flamengo venceu o Ceará, na noite deste domingo (25), pelo placar de 3 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza. Para ter a chance de se tornar líder da competição, com o tropeço do Santos horas antes, os comandados de Jorge Jesus precisavam vencer fora de casa e encostar de vez no Peixe. O caminho ficou mais fácil quando a equipe mista escalada pelo português abriu dois gols de diferença ainda no primeiro tempo, com estrela de Berrío, autor das duas assistências e que há muito tempo não vinha tendo sequência dentro de campo.

Na segunda etapa, com mais qualidade técnica e maturidade na partida, o Mais Querido fez o relógio andar, trocando passes na linha de defesa e, ao mesmo tempo, evitando que o time nordestino treinado por Enderson Moreira tivesse a posse de bola. Nos acréscimos, veio o destaque da noite: Arrascaeta marcou belo gol de bicicleta, no ângulo do goleiro adversário, depois de lindo cruzamento de Rafinha. O ex-lateral do Bayern de Munique, na saída do gramado, falou sobre o lance:

"A gente procura facilitar o máximo, mas a conclusão do 'Arrasca' foi fenomenal. Acredito que o meu passe foi bom, consegui achar ele bem posicionado na área. Mérito de todos nós."

O meio-campista uruguaio, ao ser entrevistado, lembrou de outros gol marcantes em sua carreira e falou da reação dos torcedores presentes no estádio: "Fiz um bem bonito ano passado também, ainda pelo Cruzeiro, parecido com esse. Peguei bem, deu certo! E fico feliz de receber o reconhecimento do torcedor, isso mostra o respeito que eles têm pelo grupo".

Rafinha, que entrou bem no jogo, foi perguntado sobre a liderança momentânea do Flamengo no campeonato, e demonstrou confiança no trabalho feito em conjunto pelo "Mister" Jesus e o elenco.

"Treinamos para isso, estávamos alguns pontos atrás e, como estamos em duas competições muito difíceis, às vezes fica complicado manter sempre o mesmo nível. Mas graças a Deus a equipe está sabendo se comportar e o importante é continuar no caminho das vitórias."

Agora, os cariocas voltam o foco para as quartas de final da Libertadores, contra o Internacional (quarta-feira) no Beira-Rio. O confronto, válido pelo jogo de volta da fase, decidirá quem avança no torneio sul-americano. Jorge Jesus, que optou por mesclar o time hoje contra o Ceará, deve mandar a campo força máxima contra Colorado.